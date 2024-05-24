Житель Мордовии попытался обмануть страховую компанию на 2,5 млн рублей, но оказался в суде

В Мордовии директора предприятия обвинили в попытке страхового мошенничества

1:30 Your browser does not support the audio element. Страхование

В Мордовии избрана мера пресечения в виде заключения под стражу для 46-летнего и. о. директора муниципального предприятия, занимающегося уборкой городских территорий. Его обвиняют в попытке мошенничества в сфере страхования на сумму около 2,5 млн рублей.

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По данным следствия, в январе текущего года мужчина, не имея прав на управление автомобилем, принадлежащим коммерческой организации, учредителем которой является его родственник, совершил ДТП на транспортном средстве.

Действуя по предварительному сговору с владельцем автомобиля и руководителем организации, фигурант подал в страховую компанию заявление о возмещении убытков, предоставив фиктивные документы, в которых утверждалось, что в аварию попал сам владелец иномарки.

Оценка ущерба показала, что сумма страховой выплаты должна была составить 2,45 млн рублей. Однако дальнейшие действия злоумышленников были остановлены региональным УФСБ.

В ходе следствия был изъят автомобиль HAVAL H9, на котором произошло ДТП. Обвиняемый свою вину не признает.

Расследование уголовного дела продолжается, сообщает МВД по Республике Мордовия.

Ранее в Нижегородской области экс-судья оказалась на скамье подсудимых за инсценировку ДТП.