Житель Мордовии попытался обмануть страховую компанию на 2,5 млн рублей, но оказался в суде

В Мордовии избрана мера пресечения в виде заключения под стражу для 46-летнего и. о. директора муниципального предприятия, занимающегося уборкой городских территорий. Его обвиняют в попытке мошенничества в сфере страхования на сумму около 2,5 млн рублей.
По данным следствия, в январе текущего года мужчина, не имея прав на управление автомобилем, принадлежащим коммерческой организации, учредителем которой является его родственник, совершил ДТП на транспортном средстве.
Действуя по предварительному сговору с владельцем автомобиля и руководителем организации, фигурант подал в страховую компанию заявление о возмещении убытков, предоставив фиктивные документы, в которых утверждалось, что в аварию попал сам владелец иномарки.
Оценка ущерба показала, что сумма страховой выплаты должна была составить 2,45 млн рублей. Однако дальнейшие действия злоумышленников были остановлены региональным УФСБ.
В ходе следствия был изъят автомобиль HAVAL H9, на котором произошло ДТП. Обвиняемый свою вину не признает.
Расследование уголовного дела продолжается, сообщает МВД по Республике Мордовия.
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