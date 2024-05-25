"Зетта Страхование" увеличило выручку на 16%

1:19 Your browser does not support the audio element. Страхование

"Зетта Страхование" подвело итоги за год с передачи контроля над российским бизнесом Allianz Group. Сборы группы за первый квартал 2024 года выросли на 16% и составили 6,6 млрд рублей.

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Объединенная группа развивается, масштабируя бизнес за счет синергии компаний-участников и международного опыта. Группа успешно восстановила продажи бывших компаний "Альянс" по крупному корпоративному страхованию и страхованию жизни. Новый бизнес группы по ДМС достиг максимума за последние пять лет, составив 2,8 млрд рублей. Суммарные сборы "Зетта Страхования" по страхованию non-life увеличились на 8% и составили 3,2 млрд рублей.

Группа планирует войти в топ-10 крупнейших российских страховщиков и распространить лучшие практики международного страхования. После объединения компаний была образована Группа "Зетта Страхование", предоставляющая полную линейку страховых услуг.

В настоящее время "Зетта Страхование" продолжает интеграцию в периметре группы и планирует завершить реорганизацию в июне 2024 года.