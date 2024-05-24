Житель Карелии год скрывал смерть матери, чтобы получать её пенсию и социальные выплаты

В Олонецком районе мужчина целый год скрывал смерть своей матери, продолжая получать её пенсию.
57-летний житель района на протяжении года не сообщал в Отделение Фонда пенсионного и социального страхования о смерти своей матери. За это время на её счёт продолжали поступать пенсия и другие социальные выплаты, которые мужчина тратил на себя.
Когда чиновники заметили, что выплаты продолжают поступать умершему человеку, они обратились в правоохранительные органы. Суд установил, что Пенсионному фонду был нанесён материальный ущерб в крупном размере, хотя точная сумма не была указана пресс-службой судов Карелии. В соответствии с Уголовным кодексом, крупным размером считается сумма свыше 250 тысяч рублей.
Мужчина признал свою вину. Суд постановил оштрафовать его, а также обязал вернуть полученные средства государству.
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