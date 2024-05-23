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Сельхозпроизводители России сообщают о масштабных потерях из-за непогоды: ущерб до 45 млрд рублей

Непогода нанесла ущерб 830 тыс. гектаров посевов в России — данные Минсельхоза

1:54
Страхование

По предварительным данным, убытки могут составить до 830 тысяч гектаров посевов, что примерно равно 1% от общей площади, сообщил вице-премьер Дмитрий Патрушев.

Непогода нанесла ущерб 830 тыс. гектаров посевов в России — данные Минсельхоза
Фото: web.archive.org by Tuderna is licensed under Attribution 3.0 Unported

Неблагоприятная майская погода может привести к потере 9 миллионов тонн урожая пшеницы, стоимостью до 45 миллиардов рублей, по данным аналитиков агентства "Совэкон".

По оценкам Национального союза агростраховщиков, плохие погодные условия повредили как минимум 352 тысячи гектаров застрахованных сельхозкультур, из которых 205 тысяч гектаров находятся в регионах, где объявлено чрезвычайное положение.

Министр сельского хозяйства Ростовской области Константин Рачаловский отметил, что введение режима чрезвычайной ситуации природного характера является веской причиной для страховых выплат.

Страховые компании, входящие в НСА, уже наладили оперативное взаимодействие по приему уведомлений о страховых случаях, а сам союз ввел процедуру мониторинга выплат, подчеркнул президент НСА Корней Биждов.

"На момент объявления ЧС основной застрахованной группой сельхозкультур в России стали озимые, наиболее активно уведомляют агростраховщиков о повреждении застрахованных посевов сельхозпроизводители Волгоградской области, где на 14 мая выявлено уже 137 тыс. га поврежденных, но заранее застрахованных посевных площадей", — рассказал глава НСА.

Аграрии Краснодарского края и Воронежской области сообщили о порядка 50 тысяч гектаров пострадавших посевов. В Ставропольском крае страховые компании обработали сообщения о 40 тысячах пострадавших гектарах и 22 тысячах гектаров в Мордовии.

Автор Виктория Гусакова
Виктория Гусакова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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