Перевозчик получил 64 млн компенсации за порчу инсулина после внезапного сбоя ПО в оборудовании

СК "Пари" выплатила 64 млн рублей за испорченный инсулин

Страховая компания "Пари" выплатила 64,2 млн рублей в качестве компенсации за испорченный инсулин. Инцидент произошел в ночь на 21 декабря 2023 года, когда компания "ЭйрТрансс" транспортировала гормон из Московской области в Воронеж.

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Хотя холодильно-отопительная установка была современной и прошла все необходимые калибровки и проверки, во время перевозки произошел неожиданный сбой программного обеспечения. Это привело к поломке контроллера и резкому понижению температуры, в результате чего инсулин замёрз.

Страховая компания "Пари" признала этот инцидент страховым случаем и осуществила выплату по договору страхования грузов, сообщили в пресс-службе страховщика.

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