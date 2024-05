Перевозчик получил 64 млн компенсации за порчу инсулина после внезапного сбоя ПО в оборудовании

Страховая компания "Пари" выплатила 64,2 млн рублей в качестве компенсации за испорченный инсулин. Инцидент произошел в ночь на 21 декабря 2023 года, когда компания "ЭйрТрансс" транспортировала гормон из Московской области в Воронеж.

Фото: commons.wikimedia.org by Мистер Хайд is licensed under public domain