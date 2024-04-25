Счетная палата указала на неправильное распределение финансов обязательного медицинского страхования

Счетная палата предложила методы для оптимизации использования средств из ОМС

2:24 Your browser does not support the audio element. Страхование

В аналитическом отчете Счетной палаты РФ за период 2021–2023 гг. указывается на неоднородность использования средств из фонда обязательного медицинского страхования (ОМС) медицинскими организациями, а также на выявленные признаки неэффективных расходов в некоторых областях их деятельности. Исследование было выполнено совместно с контрольно-счетными службами 20 регионов.

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За указанный период медорганизации получили 5,2 триллиона рублей из ОМС, при этом только на 2023 год предусмотрено 2,7 триллиона рублей, что на 118,3 миллиарда рублей больше, чем в 2021 году. Отчет подчеркивает, что основная часть расходов медучреждений покрывается за счет ОМС, включая 64,2% на заработную плату, 16,6% на медикаменты и 9,2% на прочие работы и услуги. Однако, как показывает аудит, расходы могут существенно отличаться в разных регионах и зависеть не только от объективных факторов, таких как географическое положение или плотность населения.

Примеры различий включают колебания по заработной плате от 78,4% в Чукотском автономном округе до 52,7% в Чеченской Республике, а также в расходах на работы и услуги от 15,3% в Кировской области до 4,8% в Астраханской области.

Счетная палата указывает на необходимость глубокого анализа и корректировки расходов медорганизаций, связанных с приобретением лекарств и выполнением нормированных страховых запасов, что обусловлено различиями между регионами. Основным выводом отчета становится призыв к созданию единых стандартов и руководящих принципов для более целесообразного использования средств ОМС, учитывая региональные особенности.

По мнению Счетной палаты, изменение подходов территориальных фондов ОМС к проверке финансовой деятельности медучреждений способствует укреплению финансовой дисциплины и повышению экономической эффективности.