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Счетная палата указала на неправильное распределение финансов обязательного медицинского страхования

Счетная палата предложила методы для оптимизации использования средств из ОМС

2:24
Страхование

В аналитическом отчете Счетной палаты РФ за период 2021–2023 гг. указывается на неоднородность использования средств из фонда обязательного медицинского страхования (ОМС) медицинскими организациями, а также на выявленные признаки неэффективных расходов в некоторых областях их деятельности. Исследование было выполнено совместно с контрольно-счетными службами 20 регионов.

Счетная палата предложила методы для оптимизации использования средств из ОМС
Фото: freepik.com by peoplecreations is licensed under public domain

За указанный период медорганизации получили 5,2 триллиона рублей из ОМС, при этом только на 2023 год предусмотрено 2,7 триллиона рублей, что на 118,3 миллиарда рублей больше, чем в 2021 году. Отчет подчеркивает, что основная часть расходов медучреждений покрывается за счет ОМС, включая 64,2% на заработную плату, 16,6% на медикаменты и 9,2% на прочие работы и услуги. Однако, как показывает аудит, расходы могут существенно отличаться в разных регионах и зависеть не только от объективных факторов, таких как географическое положение или плотность населения.

Примеры различий включают колебания по заработной плате от 78,4% в Чукотском автономном округе до 52,7% в Чеченской Республике, а также в расходах на работы и услуги от 15,3% в Кировской области до 4,8% в Астраханской области.

Счетная палата указывает на необходимость глубокого анализа и корректировки расходов медорганизаций, связанных с приобретением лекарств и выполнением нормированных страховых запасов, что обусловлено различиями между регионами. Основным выводом отчета становится призыв к созданию единых стандартов и руководящих принципов для более целесообразного использования средств ОМС, учитывая региональные особенности.

По мнению Счетной палаты, изменение подходов территориальных фондов ОМС к проверке финансовой деятельности медучреждений способствует укреплению финансовой дисциплины и повышению экономической эффективности.

Автор Виктория Гусакова
Виктория Гусакова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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