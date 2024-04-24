"СберАвто" и "СберСтрахование": топ автомобилей и страховых событий в первом квартале 2024

"СберАвто" и "СберСтрахование": основные тренды авторынка и страхования 2024

3:43 Your browser does not support the audio element. Страхование

Эксперты из сервиса по покупке и продаже автомобилей "СберАвто" и аналитики из "СберСтрахования" подвели итоги первого квартала 2024 года, выяснив, какие автомобили чаще всего покупали и страховали россияне по программе каско.

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Согласно полученным данным, наибольший интерес среди покупателей вызвали автомобили японских производителей, составившие 23% от общего числа приобретённых авто. На втором и третьем местах оказались автомобили немецких (18%) и российских (15%) марок.

Чаще всего россияне выбирали автомобили от Lada (доля составила 13%), а также модели Kia, Hyundai, Volkswagen и Toyota (по 7%). Самыми популярными моделями оказались Lada Granta, Hyundai Solaris, Ford Focus, Kia Rio, Volkswagen Polo и Lada Vesta.

В период с января по март, 91% клиентов СберАвто приобрели автомобили с пробегом. Медианный чек на покупку составил 1,06 млн рублей. Основное внимание покупателей привлекали почти новые автомобили с небольшим пробегом (выпущенные в 2023 году) или автомобили возрастом 11-13 лет (произведённые в период с 2011 по 2013 год). Новые автомобили составили всего 9%, с медианным чеком в 1,65 млн рублей. Чаще всего покупали автомобили жители Москвы и Санкт-Петербурга, а также Татарстана, Краснодарского края и Свердловской области.

Согласно данным "СберСтрахования", в первом квартале наибольшей популярностью в плане страхования пользовалась марка KIA — на неё пришлось 9% всех заключённых полисов каско. За ней следуют Lada, Hyundai и Toyota с долей 7%, а пятое место занимает Mercedes-Benz — 5%. Год назад список лидеров был немного другим: на пятом месте находился немецкий Volkswagen, а российская Lada занимала четвёртое место. Ни одна китайская марка не вошла в топ-10, хотя в предыдущем году именно они составляли тройку лидеров.

Полисы каско были наиболее востребованы среди автомобилистов из Москвы (28% от всех оформленных договоров), Московской области (19%) и Санкт-Петербурга (14%). Чаще всего россияне страховали трёхлетние автомобили.

Наибольшая страховая сумма в первом квартале была зафиксирована за автомобилем Rolls Royce Cullinan — 49,9 млн рублей. Также в пятерку лидеров по страховой сумме входят Mercedes-Benz V300 (32,7 млн рублей), гибридный кроссовер BMW XM (32 млн рублей), Mercedes-Benz G63 AMG (30,6 млн рублей) и Porsche Cayenne Turbo GT (28,4 млн рублей).

Самые крупные страховые выплаты в первом квартале 2024 года были зафиксированы у владельцев автомобилей Voyah Free (8,5 млн рублей), Toyota Land Cruiser (8,2 млн), Lexus RX 300 (5,5 млн), Audi Q7 (5,4 млн) и BMW X5 (4,6 млн) в случае ДТП.