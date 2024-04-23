Закон вступил в силу: Центробанк зафиксировал резкий рост полисов ОСАГО среди водителей легковых такси

ЦБ: количество полисов ОСАГО для легковых такси выросло на 39 процентов

1:58 Your browser does not support the audio element. Страхование

В 2023 г. было оформлено 248 тыс. полисов ОСАГО для такси, что на 39% больше по сравнению с данными за 2022 г., сообщает Центробанк.

Фото: dt.mos.ru by Департамент транспорта города Москвы is licensed under Creative Commons Attribution 4.0

Из них 169 тысяч договоров заключены с физическими лицами и 79 тысяч — с юридическими.

Позитивной динамике способствовал прежде всего вступивший в силу закон о такси, обязывающий таксистов иметь ОСАГО для перевозки пассажиров и багажа.

При этом почти 113 тысяч зарегистрированных водителей такси не имели обязательной "автогражданки", сообщает Банк России.

По данным регулятора, средняя стоимость полиса для такси составила 27 799 руб., что на 5% выше, чем в 2022 году. При этом полис ОСАГО для такси обходится для физлиц в среднем вдвое дешевле, чем для компаний.

Сумма страховых выплат по ОСАГО такси, заключенным в 2018–2022 гг., превысила сумму страховых премий на 1 млрд рублей, что на 6,5% превышает полученные по ним страховые премии. По договорам, оформленным в 2022 г., уже выплачено около 4 млрд рублей компенсаций по 49 тысячам заявленных убытков.

В обзоре ЦБ говорится, что количество страховых случаев в 2023 г. по договорам ОСАГО такси, заключенных в 2022 году, уменьшилось на 10%, при этом частота страховых случаев по таким полисам в 6,6 раза выше, чем по обычным ОСАГО. Размер средней страховой выплаты по ОСАГО такси составил в 2023 году 83 707 рублей.