Закон вступил в силу: Центробанк зафиксировал резкий рост полисов ОСАГО среди водителей легковых такси

В 2023 г. было оформлено 248 тыс. полисов ОСАГО для такси, что на 39% больше по сравнению с данными за 2022 г., сообщает Центробанк.
Из них 169 тысяч договоров заключены с физическими лицами и 79 тысяч — с юридическими.
Позитивной динамике способствовал прежде всего вступивший в силу закон о такси, обязывающий таксистов иметь ОСАГО для перевозки пассажиров и багажа.
При этом почти 113 тысяч зарегистрированных водителей такси не имели обязательной "автогражданки", сообщает Банк России.
По данным регулятора, средняя стоимость полиса для такси составила 27 799 руб., что на 5% выше, чем в 2022 году. При этом полис ОСАГО для такси обходится для физлиц в среднем вдвое дешевле, чем для компаний.
Сумма страховых выплат по ОСАГО такси, заключенным в 2018–2022 гг., превысила сумму страховых премий на 1 млрд рублей, что на 6,5% превышает полученные по ним страховые премии. По договорам, оформленным в 2022 г., уже выплачено около 4 млрд рублей компенсаций по 49 тысячам заявленных убытков.
В обзоре ЦБ говорится, что количество страховых случаев в 2023 г. по договорам ОСАГО такси, заключенных в 2022 году, уменьшилось на 10%, при этом частота страховых случаев по таким полисам в 6,6 раза выше, чем по обычным ОСАГО. Размер средней страховой выплаты по ОСАГО такси составил в 2023 году 83 707 рублей.
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