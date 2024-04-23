Исследование "Ренессанс страхования": каждый второй работник жалуется на отсутствие бонусов от работодателя

Исследование: почему каждый второй работник в России жалуется на отсутствие бонусов?

2:32 Your browser does not support the audio element. Страхование

Каждый второй работник выражает недовольство отсутствием бонусов от своего работодателя, согласно исследованию, проведенному группой "Ренессанс страхование" в сотрудничестве с онлайн-платформой hh. ru. Особенно сильно этим страдает рабочий персонал, журналисты и юристы.

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В период пандемии лишь каждая седьмая компания, имеющая систему корпоративных бонусов, сократила их объем, в то время как треть увеличила. Самым желанным бонусом оказался медицинский полис ДМС, который хотел бы иметь каждый второй трудоустроенный россиянин. Гибкий график работы оказался на втором месте (44%), а на третьем — корпоративные мероприятия (31%).

Почти две трети российских работников жалуются на недостаток корпоративных бонусов, таких как медицинская страховка и абонементы в спортзал. Всего лишь 5% компаний планируют ввести новые бонусы в этом году.

Ситуация оказалась особенно неблагоприятной в таких регионах, как Челябинская область, Татарстан, Пермский край и другие, где большинство работников отмечают отсутствие бонусов.

Отсутствие социальных бонусов чаще всего отмечали работники юридической отрасли, медиаиндустрии, рабочий персонал, а также работники логистики, гостинично-ресторанного бизнеса и строительного сектора.

Однако значительная часть компаний, предоставляющих социальную поддержку, стремится улучшить ее качество, несмотря на экономические трудности. Треть компаний за последние три года расширили соцпакет, в то время как каждый второй отметил его неизменность, и лишь 15% заметили сокращение.

Из числа предоставляемых бонусов наиболее распространенными оказались медицинская страховка (ДМС), гибкий график работы и корпоративный фитнес. Более половины работодателей предоставляют медицинскую страховку, а 44% — гибкий график работы. Каждый третий работодатель предоставляет корпоративный фитнес.

Также выяснилось, что почти треть работников начала относиться к своему работодателю лояльнее после внедрения бонусов, столько же улучшили свое здоровье.

Исследование проводилось онлайн-анкетированием на платформе hh. ru среди 2004 респондентов в марте 2024 года.