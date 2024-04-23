Популярность государственной и частной медицины в России: исследование Ингосстраха и Финансового университета

"Ингосстрах": какие медицинские услуги выбирают россияне?

2:49 Your browser does not support the audio element. Страхование

"Ингосстрах", совместно с Финансовым университетом при Правительстве РФ, провел исследование, направленное на выявление наиболее востребованных медицинских услуг среди россиян. Результаты показали, что около 74% заболевших или ощущающих дискомфорт обращаются за помощью к врачам.

Фото: Flickr by agilemktg1 is licensed under Public domain

Согласно данным исследования, наибольшей популярностью у россиян пользуются услуги государственных медицинских учреждений, таких как поликлиники, клиники и больницы, предоставляемые бесплатно в рамках обязательного медицинского страхования. Этими услугами пользуются 72,6% опрошенных. Платные медицинские услуги в частных поликлиниках или больницах используют 47,9% населения, в то время как 14,1% получают платные услуги в государственных учреждениях. Еще 7,9% опрошенных обращаются за медицинской помощью, оплачиваемой страховкой через работодателя.

Среди платных медицинских услуг, предоставляемых в частных учреждениях, наиболее часто оплачиваются анализы и исследования (41,1%). Услугами стоматологии пользуются 13% опрошенных, невролога посещают 8%, к терапевту обращаются 5,5% респондентов, а к другим специалистам реже.

Исследование также выявило, что россияне, обращающиеся за платными медицинскими услугами, ожидают среднюю стоимость визита к врачу или процедуры в размере 636 рублей, а в среднем готовы тратить на платные медицинские услуги и лекарства 4,1 тыс. рублей на человека в месяц.

Согласно результатам исследования, на данный момент 11,7% россиян имеют полисы ДМС, приобретенные за счёт работодателя или за свой счёт. При самостоятельной покупке полиса россияне ожидают среднегодовую стоимость в 11,3 тыс. рублей на одного застрахованного.

Чаще всего полисы ДМС покупают жители Санкт-Петербурга (22%) и Кемерово (17%). В Москве, Нижнем Новгороде, Новокузнецке и Самаре — по 15% опрошенных. Мужчины и женщины имеют полис ДМС примерно в одинаковой степени: 12% и 11% соответственно.

Важно отметить, что подавляющее большинство пользователей медицинских услуг удовлетворены их качеством. Более 91% получателей услуг по ДМС выразили полное или частичное удовлетворение оказываемой помощью.