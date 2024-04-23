Масштабное мошенничество в ОМС: руководителя территориального фонда подозревают в хищении 47 млн рублей

Руководителя территориального фонда обязательного медицинского страхования (ОМС) Ставропольского края подозревают в мошенничестве на сумму в 47 миллионов рублей. По информации, полученной из Главного управления МВД России, подозреваемый был задержан в Москве и помещен под стражу.
По версии следствия, с января по август 2021 года, руководитель территориального фонда и его соучастники предоставляли заведомо ложные сведения в реестры счетов, которые представлялись в территориальный фонд ОМС, касательно услуг, предоставляемых краевым реабилитационным центром по полисам ОМС. Это действие привело к особо крупному хищению денежных средств. По оценкам следствия, ущерб составил не менее 47 миллионов рублей.
По данным МВД России, руководитель территориального фонда был заключен под стражу. Процесс расследования уголовного дела находится под контролем Следственного департамента МВД России.
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