Страховка от похищения инопланетянами

А вы не знали? Можно застраховаться от похищения инопланетянами

0:47 Your browser does not support the audio element. Страхование

"Страховка от похищения инопланетянами" звучит абсурдно и смешно, но если такое когда-то произойдет, можно заработать до 15000 евро.

Однако существуют два тонких момента: во-первых, необходимы точные доказательства наличия именно внеземных существ. Во-вторых, необходимы доказательства их враждебных намерений. Разные могут быть традиции у внеземных обитателей. Вполне возможно, что то, что кажется враждебным землянам, инопланетными существами воспринимается иначе. Существует высокая вероятность попасть в психбольницу во время попытки написать заявление о компенсации. Чтобы этого не случилось, необходимо самостоятельно предоставить справку о своей вменяемости.