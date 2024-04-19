Непредоставление компенсации по случаю "Северных потоков" может повлечь за собой пересмотр условий на рынке страхования

Юрист Ярмуш рассказала о последствиях невыплаты страховки для "Северных потоков"

Страховые случаи редко учитывают возможные риски терактов, однако инцидент с диверсией на проекте "Северные потоки" показал, что услуги международных страховых компаний могут быть бесполезными без учета подобных угроз. Это может привести к необходимости пересмотра подхода к страхованию и созданию новых моделей, считает специалист по международному праву Мария Ярмуш.

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Эксперт отмечает, что при страховании объектов, аналогичных "Северному потоку", страховые случаи обычно связаны с техническими неполадками или стихийными бедствиями. Часто в контрактах явно указывается, что военные действия и акты терроризма не признаются страховыми случаями.

Однако это также означает, что стоимость участия в масштабных международных проектах, подверженных риску теракта, неизбежно возрастет. Инвесторы будут вынуждены переоценить экономическую целесообразность таких проектов.

С учетом санкционного давления, в частности на Россию, страхование рисков для международных проектов с инфраструктурой в недружественных или нейтральных юрисдикциях становится практически невозможным, по мнению экспертов.

Это противоречит интересам как страховых компаний, так и их клиентов, так как услуги страхования становятся бесполезными в случае преднамеренных диверсий. Однако риски таких атак, как показывает случай с "Северными потоками", сегодня являются довольно серьезными.

Эксперт приходит к выводу о необходимости разработки новых моделей страхования, которые лучше учитывали бы подобные угрозы.