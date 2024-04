Непредоставление компенсации по случаю "Северных потоков" может повлечь за собой пересмотр условий на рынке страхования

Страховые случаи редко учитывают возможные риски терактов, однако инцидент с диверсией на проекте "Северные потоки" показал, что услуги международных страховых компаний могут быть бесполезными без учета подобных угроз. Это может привести к необходимости пересмотра подхода к страхованию и созданию новых моделей, считает специалист по международному праву Мария Ярмуш.

Фото: wikimedia.org by Петр Махонин is licensed under Creative CommonsAttribution-Share Alike 4.0