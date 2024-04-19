Исследование "Ренессанс страхование": почти половина петербуржцев планируют работать в майские праздники

Почти 50% жителей Санкт-Петербурга планируют остаться дома во время майских праздников и продолжать работать, при этом каждый шестой собирается трудиться весь уикенд, сообщает компания "Группа Ренессанс страхование". Среди основных занятий в этот период для большинства опрошенных включены просмотр сериалов, прогулки и отдых.
Основной причиной работы в праздники, согласно исследованию, является высокая загруженность. Более трети опрошенных оставили невыполненные дела. Каждый четвёртый отметил, что его работа не предусматривает отдых в продолжительные выходные, а 18% являются фрилансерами.
По данным исследования, более половины опрошенных планируют провести предстоящие праздники дома, а почти четверть собираются отправиться на дачу или совершить экскурсию в другой город. Путешествия за рубеж интересуют лишь 5% опрошенных.
"Четырёхкратный рост оформления полисов путешественников для поездок в Китай, снижение интереса к Турции, ОАЭ и Израилю. В десятке направлений-лидеров почти не изменились позиции Шенгена и Мальдив", — отмечает вице-президент компании Алия Валиуллина.
Почти половина респондентов ожидает, что расходы на развлечения в майские праздники превысят 10 тысяч рублей. Каждый пятый планирует потратить более 50 тысяч рублей. Половина опрошенных предпочитают провести праздники в кругу семьи, в то время как 23% предпочитают одиночество, а 19% выбирают компанию друзей.
Археологическое исследование выявило наличие жизни людей в лавовой трубе Умм Джирсан по меньшей мере 7000 лет назад.