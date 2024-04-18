Негласно включали в квитанции: в Башкирии "Почта России" предстанет перед судом за навязывание страховок при оплате коммуналки

Башкирский Роспотребнадзор подал в суд на "Почту России" за навязывание страховок

1:46 Your browser does not support the audio element. Страхование

Управление Роспотребнадзора по Башкирии подало иск к АО "Почта России" с требованием "прекратить противоправные действия" в виде навязывания страховых услуг клиентам, сообщает "РБК Уфа".

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Исковое заявление подано в Савеловский районный суд Москвы.

Причиной иска стали жалобы граждан республики на сотрудников отделений "Почты России", которые отказываются принимать платежи за коммунальные услуги без страхования имущества. Стоимость разовой страховки составляет 60 рублей.

"При этом согласие потребителей на получение данной услуги сотрудниками "Почта России" не запрашивается", — сообщили в Роспотребнадзоре.

Ранее "Почта России" получала неоднократные предостережения от ведомства, но не прекратило незаконную практику.

Источник "РБК Уфа" в компании сообщил, что практика навязывания услуг страхования в Башкортостане действует уже минимум 10 лет. Руководители почтамтов ставят подчиненным планы по продаже полисов страхования — не менее десяти в месяц. Работники уговаривали клиентов застраховать платежи за коммунальные услуги от риска сбоя системы, в случае чего оплата якобы могла не дойти до адресата. В случае отказа сумма страховки включалась в квитанцию негласно, рассказал источник.

В случае удовлетворения иска Роспотребнадзора к "Почте России" сотрудникам придётся прекратить незаконную практику. Однако в компании есть и другие дополнительные услуги, которые могут навязываться населению.

Ранее страховщики получили 1500 обращений за 310 млн рублей от жителей затопленного Орска.