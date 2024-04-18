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Это только начало: 1500 обращений на 310 млн рублей поступило в страховые компании после прорыва дамбы в Оренбургской области

Страховщикам заявили ущерб на 310 млн рублей после затопления Орска

1:44
Страхование

Минимум 1 500 обращений на 310 млн руб. поступило страховым компаниям после прорыва дамбы и затопления Орска, подсчитал Телеграм-канал "Страховой случай".

Страховщикам заявили ущерб на 310 млн рублей после затопления Орска
Фото: web.archive.org by Марвин Науман is licensed under public domain

Пока лидирует "СберСтрахование": компания приняла почти 900 заявлений от жителей Урала, из них 800 — от граждан Оренбургской области. На данный момент заявлено убытков более чем на 150 млн рублей. В пресс-службе "Страховому случаю" сообщили, что основной объём обращений ожидают после спада уровня воды.

РГС в понедельник получил 193 заявления из Орск: 188 от граждан и пять — от юрлиц. Страховщик уже выплатил первые 6,8 млн руб. 53 клиентам.

"Ингосстраху" заявили 141 убыток: 138 — по имуществу физических лиц, 2 — по каско юрлиц, 1 — по имуществу юрлица. Сумма ущерба пока устанавливается.

В "Альфастрахование" поступили обращения от 129 физлиц на 150 млн. руб.

Страховой Дом "ВСК" получил 105 обращений из Оренбургской области, из них 102 — от физлиц, остальные — от компаний. Урегулирование происходит в упрощённом порядке. Страховщик уверен, что обращения будут поступать и когда вода спадёт.

В "ПАРИ" на 16 апреля поступило 11 заявлений: 9 — по страхованию ипотеки, одно — по страхованию имущества физических лиц и ещё одно — по страхованию имущества юрлица. Компания подсчитывает размер ущерба.

Автор Ольга Гладких
Ольга Гладких — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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