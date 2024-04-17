В Тюменской области владелец сгоревшего харвестера получил 8 млн рублей страховой компенсации

"Ингосстрах" выплатил 8 млн рублей за пожар в Тюменской области

0:35 Your browser does not support the audio element. Страхование

Страховая компания "Ингосстрах" выплатила компенсацию в 8 миллионов рублей из-за ущерба, нанесённого в результате возгорания лесозаготовительного комбайна.

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Инцидент произошёл в Вагайском районе Тюменской области. В результате пожара пострадал харвестер, из-за чего компания застрахованного понесла убытки.

"Ингосстрах" выплатил возмещение в соответствии с условиями договора страхования передвижного оборудования.

Ранее "Ингосстрах" сообщил о росте спроса на страхование имущества в южных регионах России.