В Тюменской области владелец сгоревшего харвестера получил 8 млн рублей страховой компенсации

Страховая компания "Ингосстрах" выплатила компенсацию в 8 миллионов рублей из-за ущерба, нанесённого в результате возгорания лесозаготовительного комбайна.
Инцидент произошёл в Вагайском районе Тюменской области. В результате пожара пострадал харвестер, из-за чего компания застрахованного понесла убытки.
"Ингосстрах" выплатил возмещение в соответствии с условиями договора страхования передвижного оборудования.
Ранее "Ингосстрах" сообщил о росте спроса на страхование имущества в южных регионах России.
Певица Наталья Подольская поделилась фотографиями с праздника, посвящённого дню рождения Владимира Преснякова.