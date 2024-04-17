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"Особенно востребовано в Сочи": в ЮФО повысился спрос на страхование жилья

"Ингосстрах": на юге России растёт спрос на страхование имущества

1:53
Страхование

В ЮФО России растёт спрос на страхование имущества — об этом говорят данные регионального центра "Ингосстраха" по итогам 2023 года.

"Ингосстрах": на юге России растёт спрос на страхование имущества
Фото: commons.wikimedia.org by Сергей Казанцев is licensed under Attribution-Share Alike 4.0

В компании сообщили, что в сегменте страхования имущества физических лиц (ИФЛ) сборы по южным регионам составили 27 млн рублей, что на 78% больше, чем в 2022 году.

Чаще всего южане обращаются за страхованием на квартиры и дома в частном секторе, отметили "Ингосстрах". В первую очередь это связано с участившимися случаями аварий коммуникаций, пояснили в компании. При этом страховщик отметил и ряд нестандартных случаев, например, когда в Центральном районе Сочи сильный ветер повалил дерево на трёхэтажный дому. Выплата владельцу жилья оставила около 400 тыс. рублей.

По данным "Ингосстраха", за 9 месяцев 2023 года средняя стоимость полиса ИФЛ в ЮФО составили примерно 4,2 тыс. рублей, что на 18% выше, чем в 2022 году.

"Мы наблюдаем прирост по данному сегменту от года к году. Особенно востребован этот вид страхования в Сочи, куда стекается большой поток туристов, которые останавливаются не только в отелях, но и в съемном жилье. Страховой полис гарантирует спокойствие и уверенность арендодателям. Также особенности географического положения города влияют на рост популярности страхования ИФЛ — здесь часто бывает непогода с обильными дождями и сильным ветром, что может привести к страховому случаю", — отметил директор регионального центра "Юг" "Ингосстраха" Вадим Ситников.

Тем временем в Кургане пострадавшие от паводка жители могут остаться без страховых выплат.

Автор Ольга Гладких
Ольга Гладких — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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