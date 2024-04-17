Страхование жизни и здоровья охотников-инспекторов: Забайкальский регион адаптирует законы к федеральным изменениям

В Забайкалье начнут страховать жизнь и здоровье охотников-инспекторов

1:05 Your browser does not support the audio element. Страхование

Изменения в региональном законодательстве охватывающие страхование жизни и здоровья охотников-инспекторов, были предложены к внесению в Забайкальском регионе. Информацию об этом передал корреспондент издания "Аргументы и Факты — Забайкалье".

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Этот шаг стал неизбежным после принятия соответствующих изменений на федеральном уровне.

Ответственность за страхование лежит на Министерстве Природы Забайкальского края. Данное ведомство будет заниматься обеспечением страхования охотников-инспекторов в регионе, за исключением тех, кто действует на особо охраняемых территориях федерального значения.

Представитель Минприроды пояснил, что для осуществления этой функции будет выделена субвенция из федерального бюджета.

Депутаты комитета по аграрной политике и природопользованию Заксобрания Забайкальского края единогласно высказали поддержку включения данного вопроса в повестку апрельского заседания парламента для рассмотрения на первом чтении.



