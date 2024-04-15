ОСАГО: порча документов страховщиком как способ мошенничества

О мошенничестве со страховками в "Иногосстрахе"

1:52 Your browser does not support the audio element. Страхование

Иногда страховщик намеренно идёт на порчу документов и откровенное надувательство. Так однажды Ингосстрах попытался подсунуть пострадавшему в ДТП.

Документ содержит пункты, которые могут вгонять пострадавшего в рамки и ограничивать его права.

В документе есть пункты, которые могут быть спорными или непонятными для пострадавшего. Например, пункт о согласии на получение страхового возмещения в форме страховой выплаты. В документе есть условия для натурального возмещения, такие как выбор автосервиса и отказ от ремонта на СТО, не соответствующих правилам ОСАГО. В документе есть предупреждения о том, что выбор СТО или отказ от ремонта могут быть использованы страховщиком в суде. Также есть пункт о согласии на обработку персональных данных и отправку уведомлений о выплате.

Существует положение Банка России №431 о правилах обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств.

В частности, в нём важен пункт 3.9, который обязывает потерпевшего уведомить страховщика о наступлении страхового случая. Однако, в этом пункте также говорится, что страховщик не вправе требовать от потерпевшего документы, не предусмотренные настоящими правилами. Это означает, что потерпевший не обязан заполнять и подписывать документы, которые не предусмотрены правилами страхования. Вместо этого, потерпевший может отправить документы по почте с уведомлением о вручении, используя образец заявления о страховом случае, который также содержится в положении Банка России. Это позволяет избежать необходимости ехать в страховую компанию для заполнения документов.

Таким образом, следует быть внимательными при обращении в страховую компанию и обращаться к автоюристу, если возникают сомнения или вопросы.