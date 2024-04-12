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Педагог не имеет права на преждевременное выходное по пенсии на основании опыта работы в качестве репетитора

Минтруд: работа в качестве репетитора не дает педагогу право на ранний выход на пенсию

1:35
Страхование

Предпринимательская деятельность в сфере образования не дает возможности претендовать на досрочное выходное по пенсии. Такое напоминание содержится в письме Минтруда от 06.03.2024 года № 14-6/ООГ-1322.

Минтруд: работа в качестве репетитора не дает педагогу право на ранний выход на пенсию
Фото: .pexels.com by Negative Space is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Министерство отметило, что право на досрочное назначение пенсии по старости предоставляется только педагогическим работникам, занимающим определенные профессиональные должности в учреждениях, перечисленных в правительственном постановлении от 29.10.2002 года № 781. Оно не распространяется на всех, занимающихся педагогической деятельностью, а только на тех, кто работает на указанных должностях.

Индивидуальные предприниматели, осуществляющие образовательную деятельность, и их привлеченные педагогические работники, которые предоставляют образовательные услуги, не имеют права на досрочное выходное по страховой пенсии, ранее также не имели этого права.

Однако ИП могут включить в свой страховой стаж периоды работы или другой деятельности, за которые уплачивались страховые взносы в Фонд пенсионного и социального страхования РФ. Для этого они могут добровольно вступить в обязательное пенсионное страхование и самостоятельно уплачивать страховые взносы в СФР. Эти периоды уплаты страховых взносов будут засчитаны в общий страховой стаж для определения права на пенсию по общим правилам, но не будут учитываться в специальном трудовом стаже для досрочного пенсионного обеспечения.

Автор Виктория Гусакова
Виктория Гусакова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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