Педагог не имеет права на преждевременное выходное по пенсии на основании опыта работы в качестве репетитора

Минтруд: работа в качестве репетитора не дает педагогу право на ранний выход на пенсию

1:35 Your browser does not support the audio element. Страхование

Предпринимательская деятельность в сфере образования не дает возможности претендовать на досрочное выходное по пенсии. Такое напоминание содержится в письме Минтруда от 06.03.2024 года № 14-6/ООГ-1322.

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Министерство отметило, что право на досрочное назначение пенсии по старости предоставляется только педагогическим работникам, занимающим определенные профессиональные должности в учреждениях, перечисленных в правительственном постановлении от 29.10.2002 года № 781. Оно не распространяется на всех, занимающихся педагогической деятельностью, а только на тех, кто работает на указанных должностях.

Индивидуальные предприниматели, осуществляющие образовательную деятельность, и их привлеченные педагогические работники, которые предоставляют образовательные услуги, не имеют права на досрочное выходное по страховой пенсии, ранее также не имели этого права.

Однако ИП могут включить в свой страховой стаж периоды работы или другой деятельности, за которые уплачивались страховые взносы в Фонд пенсионного и социального страхования РФ. Для этого они могут добровольно вступить в обязательное пенсионное страхование и самостоятельно уплачивать страховые взносы в СФР. Эти периоды уплаты страховых взносов будут засчитаны в общий страховой стаж для определения права на пенсию по общим правилам, но не будут учитываться в специальном трудовом стаже для досрочного пенсионного обеспечения.