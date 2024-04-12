Педагог не имеет права на преждевременное выходное по пенсии на основании опыта работы в качестве репетитора

Предпринимательская деятельность в сфере образования не дает возможности претендовать на досрочное выходное по пенсии. Такое напоминание содержится в письме Минтруда от 06.03.2024 года № 14-6/ООГ-1322.
Министерство отметило, что право на досрочное назначение пенсии по старости предоставляется только педагогическим работникам, занимающим определенные профессиональные должности в учреждениях, перечисленных в правительственном постановлении от 29.10.2002 года № 781. Оно не распространяется на всех, занимающихся педагогической деятельностью, а только на тех, кто работает на указанных должностях.
Индивидуальные предприниматели, осуществляющие образовательную деятельность, и их привлеченные педагогические работники, которые предоставляют образовательные услуги, не имеют права на досрочное выходное по страховой пенсии, ранее также не имели этого права.
Однако ИП могут включить в свой страховой стаж периоды работы или другой деятельности, за которые уплачивались страховые взносы в Фонд пенсионного и социального страхования РФ. Для этого они могут добровольно вступить в обязательное пенсионное страхование и самостоятельно уплачивать страховые взносы в СФР. Эти периоды уплаты страховых взносов будут засчитаны в общий страховой стаж для определения права на пенсию по общим правилам, но не будут учитываться в специальном трудовом стаже для досрочного пенсионного обеспечения.
Кошки, с их загадочной харизмой и интригующими повадками, всегда привлекали внимание людей.