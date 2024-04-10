Под домашним арестом: заместителя управляющего Пенсионным фондом обвиняют в получении взятки

Заместитель управляющего Пенсионного Фонда в Красноярском крае обвиняется в получении взятки

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Заместителю управляющего Отделением Фонда Пенсионного и социального страхования по Красноярскому краю предъявлены обвинения в совершении коррупционного преступления. Об этом было объявлено в Главном следственном управлении Следственного комитета Российской Федерации по Красноярскому краю и Республике Хакасия.

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В результате проведенного расследования было установлено, что с 26 ноября 2021 года по 4 мая 2023 года обвиняемый получил взятку за подписание государственного контракта на аренду помещений для Отделения Пенсионного фонда Российской Федерации по Красноярскому краю от двух организаций, расположенных в том же здании, что и помещение фонда. Представители данных организаций передали часть суммы взятки лично, а часть через посредника, в общей сумме 720 тысяч рублей.

Против заместителя управляющего было возбуждено уголовное дело по статье о получении взятки должностным лицом в особо крупном размере, он помещен под домашний арест. Также было начато уголовное преследование в отношении одного из взяткодателей. Посредник и второй взяткодатель были освобождены от уголовной ответственности за содействие следствию и добровольное признание передачи взятки.