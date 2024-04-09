"АльфаСтрахование": самые необычные случаи страхования от клеща

С началом ранней весны и повышением температуры клещи пробуждаются из спячки, становясь активными уже к маю по всей территории России. В теплых странах, куда многие едут в отпуск, риск получить укус сохраняется круглый год. Однако и в российских регионах количество подобных случаев увеличивается.
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По данным "АльфаСтрахование" за прошлый год к полису "АльфаКЛЕЩ" обратились 16 тысяч человек, что на 11% больше, чем в 2022 году.
Один из клиентов компании обнаружил клеща на себе зимой, когда кормил животных на ферме. Сено было заготовлено летом и находилось на хранении. Клещ проснулся в одном из стогов при его перемещении в коровник.
Еще один клиент вернулся с клещом после выкуривания на балконе, где хранилась дачная рабочая одежда. Клещ оказался в одной из курток, которые ожидали следующего сезона.
В Алтайском крае клеща нашли в коляске у младенца после прогулки в парке. К счастью, малыш не пострадал.
Одна семья не заметила клеща после возвращения с отдыха. Утром они обнаружили напитанного кровью клеща в своей постели, который, как выяснилось по анализу, не был заражен.
Вместо новогоднего подарка один из владельцев полиса "АльфаКЛЕЩ" обнаружил клеща на елке. Подобная ситуация уже не первый раз: ель хранилась в холодильнике, а после покупки отогревалась вместе с оставшимся на ней паразитом. В этот раз вместе с елкой отогрелся именно клещ.