Китайские Haval и Geely "отжимают" рынок у российского автопроизводителя

"Открытие" и "Росгосстрах": Great Wall и Geely вытесняют с рынка "АвтоВаз"

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Машины марок Great Wall и Geely понемногу отбирают рынок у "АвтоВАЗа". К такому выводу пришли банк "Открытие" и СК "Росгосстрах", проанализировав продажи китайских автомобилей в марте и первом квартале 2024 года.

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На данный момент "китайцы" занимают чуть более половины российского авторынка, отмечают авторитейлеры. При этом доля брендов Chery держится на уровне 16%, в то время как Great Wall получила за 1-й квартал текущего года 13,4% рынка, что на 4% больше, чем в январе-марте 2023 года. Доля машин Geely за такой же период выросла с 6,9% до 8,5% рынка. Отечественная Lada сохранила только 28% рынка, потеряв 8% с первого квартала 2023 года.

Лидер продаж — Haval

Среди "китайцев" по итогам квартала лидирует Haval, нарастивший продажи на 125% с того же периода в 2023 году (37,5 тысячи автомобилей). Сразу четыре модели бренда попали в топ-10 самых продаваемых легковых машин России: кроссоверы Jolion, F7 и Dargo, а также паркетник M6.

Марка продолжает выводить на российский рынок новые модели и оперативно обновляет предыдущие. Кроме того, Haval участвует в льготных программах кредитования, заключает контракты с операторами такси и каршеринга, а также является разрешенной для покупки в государственных структурах.

Среди новинок Great Wall активно продаются Tank, Wey и Ora. Также на 86% выросли продажи пикапов (1,7 тыс. машин). В целом к апрелю 2024 года доля китайской группы возросла до 13,4%, что на 4% выше первого квартала предыдущего года.

У Chery наблюдается рост на 33 тыс. машин (+74%). Бестселлером бренда второй год остается кроссовер Chery Tiggo 7Pro, продажи которого подскочили на 144%).

Марка Omoda увеличила оборот на российском авторынке на 52%. Самой покупаемой моделью бренда является кроссовер С5.

Также покупателям приглянулись модели нового бренда Jaecoo (продано 4,6 тыс. машин). Марка анонсировала расширение модельного ряда — в первом квартале она "выезжала" только на вседорожнике J7.

Родственник Chery — Exeed — совершил 7,7 тыс. сделок (+37%) за квартал. Модельный ряд расширился до пяти кроссоверов.

Замкнувшая тройку лидеров марка Geely продала 29,1 тыс. машин, что на 130% больше, чем в том же квартале 2023 года. Доля бренда на рынке выросла с 6,9% до 8,5%. Локомотивом продаж стал кроссовер Geely Monjaro.

Новый бренд Hangan выдал электронные паспорта на 20,2 тыс. машин за квартал, нарастив продажи больше чем в 10 раз. Гибриды Li Xiang купили 8 тыс. клиентов. Три кроссовера "новичка" Jetour были проданы общим тиражом 5,1 тыс. машин.

Топ-10 замкнул китайско-белорусский Belgee, который по итогам квартала продал 4,3 тыс. автомобилей.

Доля каско для "китайцев" растёт

Рост продаж китайских машин можно оценить и по статистике страховщиков.

Так, в 2023 году количество полисов каско, проданных "Росгосстрахом" владельцам китайских автомобилей, выросло на 236% по сравнению с 2022 годом. В топ-5 страхуемых марок вошли четыре "китайца": Cherry, Haval, Geely и Changan.

Отечественные авто пока ещё лидируют по количеству договоров каско, но есть все предпосылки, что к концу года "китайцы" займут равные с ними позиции, отметила начальник Управления добровольного автострахования "Росгосстраха" Елена Федорова.

По итогам апреля лидеры в китайском сегменте отечественного авторынка останутся прежними — Haval, Geely и Chery. К ним может присоединиться Changan за счет агрессивной ценовой политики и широкого модельного ряда. Вполне стабильное самочувствие ожидается от GAC, BAIC и Voyah. Остальные китайские бренды в условиях растущей конкуренции навряд ли выйдут на большие объемы без поддержки импортёров, констатирует "Росгосстрах".