Компания "СберСтрахование жизни" стала ключевым партнером в запуске ракеты "Союз-2.1а" в честь Дня космонавтики

Компания "СберСтрахование жизни" обеспечила страхование жизни российских космонавтов

1:38 Your browser does not support the audio element. Страхование

В преддверии празднования Дня космонавтики, компания "СберСтрахование жизни" выступила в качестве важного партнёра в запуске ракеты-носителя "Союз-2.1а", произведенного 23 марта 2024 года.

Фото: flickr.com by NASA Goddard Photo and Video is licensed under Commons, the free media repository

Как сообщает пресс-служба банка, "СберСтрахование жизни" взяла на себя задачу страхования космонавтов во время их полёта, предложив эту инициативу самостоятельно.

"Наша стратегия направлена на трансформацию и рост бизнеса в космических масштабах. В центре стратегии — человек, как и космонавт в необъятной Вселенной. Участвовать в таком событии и страховать космонавтов для нас символично. Мы рады давать уверенность в завтрашнем дне", — заявил вице-президент Сбербанка и генеральный директор "СберСтрахования жизни" Игорь Кобзарь.

6 апреля часть экипажа вернулась на Землю на борту пилотируемого корабля "Союз МС-24", в то время как остальные члены продолжают свою миссию на Международной космической станции (МКС).

Генеральный директор компании также озвучил планы разработки нового продукта под названием "Страхование по часам", позволяющего застраховать здоровье и жизнь на определенный период времени. Это может быть особенно полезно в периоды вне космических миссий.

Значимость партнёрства между "СберСтрахованием жизни" и Роскосмосом подчеркнута непосредственно на ракете. На её головном обтекателе размещено изображение, посвящённое 90-летию со дня рождения Юрия Гагарина, а название компании выведено на третьей ступени корабля.