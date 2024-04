Компания "СберСтрахование жизни" стала ключевым партнером в запуске ракеты "Союз-2.1а" в честь Дня космонавтики

В преддверии празднования Дня космонавтики, компания "СберСтрахование жизни" выступила в качестве важного партнёра в запуске ракеты-носителя "Союз-2.1а", произведенного 23 марта 2024 года.

Фото: flickr.com by NASA Goddard Photo and Video is licensed under Commons, the free media repository