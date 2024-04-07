Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
В Пензе женщина обманом получила 700 тысяч рублей за ребенка, которого на самом деле не существует
Из-за отмены НДС туры по России не стали доступнее
Сырный суп с консервированным тунцом: деликатесный обед, который легко приготовить
Лучшую тренировку после рабочего дня посоветовал фитнес-инструктор
Простые способы освежить свой образ: от сумок до многослойности
Кайли Дженнер выложила новые фото в купальнике
Стало известно, как формируются отпечатки пальцев у людей
Nissan рассматривает возможность возвращения Xterra
Правильный соус для салата "Цезарь" с курицей: как сделать его идеальным
Компания "СберСтрахование жизни" стала ключевым партнером в запуске ракеты "Союз-2.1а" в честь Дня космонавтики

Компания "СберСтрахование жизни" обеспечила страхование жизни российских космонавтов

1:38
Страхование

В преддверии празднования Дня космонавтики, компания "СберСтрахование жизни" выступила в качестве важного партнёра в запуске ракеты-носителя "Союз-2.1а", произведенного 23 марта 2024 года.

Компания "СберСтрахование жизни" обеспечила страхование жизни российских космонавтов
Фото: flickr.com by NASA Goddard Photo and Video is licensed under Commons, the free media repository

Как сообщает пресс-служба банка, "СберСтрахование жизни" взяла на себя задачу страхования космонавтов во время их полёта, предложив эту инициативу самостоятельно.

"Наша стратегия направлена на трансформацию и рост бизнеса в космических масштабах. В центре стратегии — человек, как и космонавт в необъятной Вселенной. Участвовать в таком событии и страховать космонавтов для нас символично. Мы рады давать уверенность в завтрашнем дне", — заявил вице-президент Сбербанка и генеральный директор "СберСтрахования жизни" Игорь Кобзарь.

6 апреля часть экипажа вернулась на Землю на борту пилотируемого корабля "Союз МС-24", в то время как остальные члены продолжают свою миссию на Международной космической станции (МКС).

Генеральный директор компании также озвучил планы разработки нового продукта под названием "Страхование по часам", позволяющего застраховать здоровье и жизнь на определенный период времени. Это может быть особенно полезно в периоды вне космических миссий.

Значимость партнёрства между "СберСтрахованием жизни" и Роскосмосом подчеркнута непосредственно на ракете. На её головном обтекателе размещено изображение, посвящённое 90-летию со дня рождения Юрия Гагарина, а название компании выведено на третьей ступени корабля.

Автор Виктория Гусакова
Виктория Гусакова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Популярное
Избавьтесь от монилиоза на яблонях: проведите эту обработку для борьбы с заболеваниям

Для борьбы с монилиозом нужны комплексные мероприятия. Рассказываем о них.

Как победить монилиоз на яблонях
Эксперты назвали породы собак для каждого знака зодиака
Сами звезды говорят вам быть вместе: какая порода собак совместима с каждым знаком зодиака
Филипп Киркоров раскрыл общую черту всех его бывших женщин
На звезду сериала "Улица разбитых фонарей" подали в суд: стало известно, что коммунальщикам нужно от Дукалиса
Взятие Часов Яра армией РФ создаст серьёзные проблемы украинским силам Дмитрий Плотников НАТО проиграл РФ битву за Украину и распадётся из-за внутренних противоречий Любовь Степушова
Редис размером с морковку: вот какой сорт нужно посадить — корнеплоды по 20 см
Сводка с фронта: в Часов Яре ВС РФ расширяют плацдарм, партизаны Одессы наводят на цели
Опасно или обман? Почему заправка в пластиковые канистры может быть запрещена на АЗС
Опасно или обман? Почему заправка в пластиковые канистры может быть запрещена на АЗС
Последние материалы
Лучшую тренировку после рабочего дня посоветовал фитнес-инструктор
Простые способы освежить свой образ: от сумок до многослойности
Кайли Дженнер выложила новые фото в купальнике
Стало известно, как формируются отпечатки пальцев у людей
Nissan рассматривает возможность возвращения Xterra
Компания "СберСтрахование жизни" обеспечила страхование жизни российских космонавтов
Правильный соус для салата "Цезарь" с курицей: как сделать его идеальным
Новый тренд: сочетание металлов в украшениях
Эксперты назвали наполнитель, который спасет от запаха
Тренер рассказал, как вернуться к тренировкам после отдыха
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников