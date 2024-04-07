Компания "СберСтрахование жизни" стала ключевым партнером в запуске ракеты "Союз-2.1а" в честь Дня космонавтики

В преддверии празднования Дня космонавтики, компания "СберСтрахование жизни" выступила в качестве важного партнёра в запуске ракеты-носителя "Союз-2.1а", произведенного 23 марта 2024 года.
Как сообщает пресс-служба банка, "СберСтрахование жизни" взяла на себя задачу страхования космонавтов во время их полёта, предложив эту инициативу самостоятельно.
"Наша стратегия направлена на трансформацию и рост бизнеса в космических масштабах. В центре стратегии — человек, как и космонавт в необъятной Вселенной. Участвовать в таком событии и страховать космонавтов для нас символично. Мы рады давать уверенность в завтрашнем дне", — заявил вице-президент Сбербанка и генеральный директор "СберСтрахования жизни" Игорь Кобзарь.
6 апреля часть экипажа вернулась на Землю на борту пилотируемого корабля "Союз МС-24", в то время как остальные члены продолжают свою миссию на Международной космической станции (МКС).
Генеральный директор компании также озвучил планы разработки нового продукта под названием "Страхование по часам", позволяющего застраховать здоровье и жизнь на определенный период времени. Это может быть особенно полезно в периоды вне космических миссий.
Значимость партнёрства между "СберСтрахованием жизни" и Роскосмосом подчеркнута непосредственно на ракете. На её головном обтекателе размещено изображение, посвящённое 90-летию со дня рождения Юрия Гагарина, а название компании выведено на третьей ступени корабля.
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