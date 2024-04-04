Эксперты рассказали, можно ли поделить страховку при разводе

Banki.ru: договоры страхования не являются совместно нажитым имуществом

1:00 Your browser does not support the audio element. Страхование

Страховые полисы не делятся поровну между супругами при разводе, рассказал портал Banki.ru.

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По закону финансовые активы, приобретенные в браке, считаются совместно нажитым имуществом. Страховые полисы — это тоже финансовые активы, но разделить их при разводе по общему правилу не получится.

Также не подлежат разделу пенсионные накопления в негосударственных фондах и договоры инвестиционного страхования жизни. Причина в том, что в данном случае юридически деньги принадлежат не супругам, а фонду или страховой компании.

При этом выплаты по страховке становятся общесемейной собственностью, если страховое возмещение было получено в период брака. Так, если договор инвестиционного (ИСЖ) или накопительного (НСЖ) закончится во время совместной жизни, то выплата по нему будет признана общим имуществом и может быть разделена между мужем и женой.

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