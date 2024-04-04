Женщины стали аккуратнее водить машину, а владельцы "китайцев" — чаще попадать в ДТП

"ВСК": в России растёт число аварий с участием китайских автомобилей

1:42 Your browser does not support the audio element. Страхование

По итогам 1-го квартала 2024 года в России на 27% снизилось число аварий, в том числе с участием женщин, сообщают аналитики Страхового дома "ВСК".

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Чаще всего виновниками аварий на дороге становятся обладатели отечественных машин, отмечает страховщик. Наряду с этим растёт доля ДТП с участием китайских авто.

Лидерами по количеству дорожных аварий стали Москва (15%), Краснодарский край (5,2%), Башкортостан (2,9%), Татарстан (2,7%) и Самарская область (2,5%). Самые аккуратные автовладельцы живут в Красноярском крае, Волгоградской области и Санкт-Петербурге — в каждом из этих регионов доля ДТП не превышает 1,5%.

По данным "ВСК", в первом квартале года заметно снизилась доля женщин среди виновников ДТП — с 16% в аналогичном период 2023 года до 13%. Не менее 2% дорожных аварий произошли с участием автовладельцев в возрасте 30-40 лет.

Антирейтинг самых аварийных марок авто остался тем же, что в 2023 году: чаще всего в ДТП попадают машины ВАЗ (18%), Toyota (7,7%), Hyundai (6,7%), Kia (6%) и Renault (5%). При этом по каждой марке фиксируется устойчивое снижение числа аварий. Зато растёт "аварийность" китайских автомобилей: Geely — на 12%, Chery — на 30% и Haval — на 44%.

Ранее "Росгосстрах" предупредил автовладельцев не парковаться рядом с деревьями в сильный ветер.