Ветер до "тотала" доведёт. Страховщик предупредил водителей не парковаться под деревьями в ураган

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"Росгосстрах": парковка под деревьями в сильный ветер несёт риск полной гибели авто

2:05
Страхование

Ущерб от падения инородных предметов на автомобиль может быть довольно значительным, вплоть до признания машины "тотальной", заявили в СК "Росгосстрах". Об этом сообщает АСН.

"Росгосстрах": парковка под деревьями в сильный ветер несёт риск полной гибели авто
Фото: Freepik by freepik is licensed under public domain

После ураганного ветра, обрушившегося в среду на Москву и Подмосковье, страховщик ожидает волны обращений автовладельцев из-за повреждения транспортных средств упавшими деревьями, ветками, рекламными конструкциями и другими предметами.

Риск "падение (воздействие) инородных предметов" входит в покрытие страхового полиса, отметили в "Росгосстрахе". В 2023 году компания выплатила в Белгороде владельцу Hyundai Elantra 2021 года выпуска почти 1,4 млн рублей, установив конструктивную гибель автомобиля. При этом Москва и Подмосковье являются лидерами по количеству таких обращений.

"Обращения клиентов по факту падения деревьев на автомобиль — это достаточно частый случай в нашей практике", — рассказала начальник Управления выплат по автострахованию ПАО СК "Росгосстрах" Людмила Юсова.

Она отметила, что причиной большинства таких обращений становятся сильные ветры и другие погодные явления. Доказать вину коммунальных служб, не обеспечивших своевременную обрезку и уборку старых деревьев, и получить компенсацию будет сложно, предупредила Юсова. При этом наличие полиса каско с полным покрытием гарантирует возмещение ущерба от падения дерева независимо от того, кто в этом виноват, подчеркнула она.

Представитель "Росгосстраха" предупредила, что в усеченные полисы риск падения дерева на авто может не входить, поэтому перед заключением договора нужно внимательно прочитать его условия.

"В любом случае мы рекомендуем автомобилистам не игнорировать предупреждения МЧС о приближающихся неблагоприятных погодных явлениях и в качестве превентивных мер при парковке автомобиля выбирать места, отдалённые от деревьев, нависающих крыш, столбов, рекламных конструкций и т. д.", — подытожила Юсова.

Автор Ольга Гладких
Ольга Гладких — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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