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Популярность китайских машин растет: полисы КАСКО выросли на 236% в 2023 году

Количество страховых полисов для китайских автомобилей по КАСКО выросло на 236%

2:11
Страхование

По словам руководителя отдела добровольного страхования автотранспорта в страховой компании "Росгосстрах" Елены Федоровой, количество заключенных полисов внешнего страхования по КАСКО для китайских автомобилей в 2023 году увеличилось на 236% по сравнению с предыдущим годом. В 2022 году прирост составил около 9%.

Количество страховых полисов для китайских автомобилей по КАСКО выросло на 236%
Фото: openverse by JustAnotherCarDesigner is licensed under CC BY-SA 4.0

Доля китайских автомобилей в общем объеме добровольного автострахования компании достигла 16%. Хотя отечественные автомобили все еще занимают лидирующие позиции по количеству полисов КАСКО, есть все основания предполагать, что к концу 2024 года количество полисов для китайских и российских автомобилей будет примерно одинаковым.

По результатам прошлого года четыре из пяти наиболее популярных марок среди страховых полисов принадлежали китайским автомобилям: на первом месте была Lada, за которой следовали Cherry, Haval, Geely и Changan. Что касается параллельного импорта, Елена Федорова отмечает, что это можно определить на основе наблюдений.

Цена автомобиля на рынке важна для оформления полиса по КАСКО. Однако эксперт считает, что после 1 апреля разница в цене между автомобилями, ввезенными параллельно, и теми, которые приобретены у дилеров, не имеет значения. Это объясняется тем, что разницу в таможенном оформлении при ввозе из других стран Таможенного союза приходится оплачивать как в России, так и в стране происхождения.

Однако возникает вопрос о доступности запасных частей для таких моделей, учитывая, что КАСКО предусматривает оплату ремонта со стороны страховой компании.

"Для большинства моделей, ввозимых по параллельному импорту, можно найти запчасти в России и обеспечить качественный сервис. Однако для экзотических моделей могут возникнуть проблемы с запчастями и расходными материалами". — заявила Федорова.

Тем не менее, на страховом рынке пока нет специализированных продуктов для экзотических автомобилей. Потребности владельцев таких машин ничем не отличаются от потребностей владельцев автомобилей других марок — все они стремятся получить надежную страховую защиту.

Автор Виктория Гусакова
Виктория Гусакова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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