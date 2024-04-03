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Страхование жилья от наводнений в России: почему многие отказываются и какие решения предлагают эксперты

Россияне не проявляют готовности приобретать страховку на случай ущерба от паводков

2:33
Страхование

Россияне не проявляют спешки в отношении страхования своего жилья от возможного ущерба, вызванного наводнениями. Тем не менее, как подчеркивают во Всероссийском союзе страховщиков (ВСС), лишь те, у кого имеется страховка, имеют право на возмещение ущерба в случае повреждения имущества из-за наводнений. Однако многим стоимость страхового полиса недоступна. Понижение стоимости могли бы обеспечить региональные программы, однако разработка таких программ откладывается местными властями.

Россияне не проявляют готовности приобретать страховку на случай ущерба от паводков
Фото: commons.wikimedia.org by Дмитрий Зуйков is licensed under CC BY-SA 3.0

Уровень добровольного страхования жилья по всей стране остается низким и составляет всего 10%, сообщили в ВСС. К концу 2023 года число договоров по страхованию жилых помещений граждан составило 11,1 миллиона. Стоимость страховки сильно варьируется в зависимости от типа жилья, его стоимости, местоположения, включенных в полис рисков и т. д.

Закон о страховании жилья от чрезвычайных ситуаций (ЧС) вступил в силу в 2019 году. Региональные власти получили право разрабатывать программы по возмещению ущерба жилью в случае ЧС. Ожидалось, что они будут разработаны к 2021 году, однако такие программы так и не были внедрены массово. Эксперты указывали на отсутствие общих алгоритмов работы и методов определения ущерба. Невысокие доходы и низкий уровень страховой культуры, а также вера в то, что государство возместит убытки в случае стихийного бедствия, мешают людям приобретать страховки.

У страховщиков нет отдельного продукта, направленного на страхование имущества от наводнений. Этот риск включается во все основные продукты страхования домов и зданий граждан. Сумма страхования зависит от реальной стоимости объекта недвижимости, отмечают участники рынка.

При выборе любого финансового продукта, в том числе страхования, цена играет основополагающую роль, подчеркнул руководитель проектного офиса страховой вертикали "Банки.ру" Александр Макаров. Однако одного лишь установления цены недостаточно, если страхователь не понимает, что его риски защищены, что ему не откажут, и что выплата будет достаточной и своевременной.

Директор по проектам в "СберСтраховании" Никита Тырин добавил, что программы добровольного страхования недвижимости в настоящее время широко доступны. Повышение финансовой грамотности населения может сделать их более популярными, сообщает издание rg. ru.

Автор Виктория Гусакова
Виктория Гусакова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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