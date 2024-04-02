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Российские аграрии увеличили страхование земель в 2 раза, подчеркнула замминистра Елена Фастова

В 2023 году аграрии значительно увеличили страхование посевов от риска чрезвычайных ситуаций

1:52
Страхование

По результатам 2023 года российские сельхозпроизводители увеличили вдвое количество застрахованных земель с государственной поддержкой от чрезвычайных ситуаций. Об этом заявила заместитель министра сельского хозяйства Елена Фастова во время пресс-конференции в ТАСС. Она отметила, что в 2022 году была введена новая форма страхования от чрезвычайных ситуаций, которая охватила 2,2 миллиона гектаров.

В 2023 году аграрии значительно увеличили страхование посевов от риска чрезвычайных ситуаций
Фото: flickr.com by Grimme Group is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

"В 2023 году мы удвоили показатель до 4,3 миллиона гектаров", — подчеркнула Елена Фастова.

Она также отметила положительную динамику в области страхования посевов от чрезвычайных ситуаций в целом. Все больше регионов присоединяются к этой программе. Например, если в 2022 году страхование посевов от этого риска осуществлялось в 38 регионах, то в 2023 году уже 48 регионов приняли в ней участие.

"В центральной части страховых случаев меньше. Сибирь и Дальний Восток входят в зону наиболее рискованного земледелия. Эти регионы в 2023 году наиболее активно участвовали в страховании урожая от ЧС. У нас участвовал Приморский край, где не бывает года без ЧС, Забайкальский край, Оренбургская и Саратовская области. Механизм заработал. Было много сомнений, беспокойств, но считаю необходимым в преддверии сезона страхования напомнить, чтобы те регионы, где наблюдаются ЧС, обязательно застраховали свой урожай", — подчеркнула заместитель министра.

Елена Фастова также добавила, что в целом охват страхования в растениеводстве по итогам 2023 года вырос до 11 миллионов гектаров, что составляет 14% от общей посевной площади страны.

 

Автор Виктория Гусакова
Виктория Гусакова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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