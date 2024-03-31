Мошеннические схемы при автостраховании

Как не стать жертвой мошенничества при автостраховке?

1:20 Your browser does not support the audio element. Страхование

При страховании автомобилей страхователь часто оказывается жертвой мошенничества со стороны недобросовестных страховщиков.

Однако чаще автолюбители становятся жертвами подставных юристов. Реклама предлагает юридическую помощь владельцам полисов, обещая отсудить деньги у страховой компании. Юристы предлагают уступить им право требовать страховую выплату, уверяя в успехе судебного дела “Мы помогаем вам выбить деньги у страховщика, а вы выделяете нам процент с выплаты по страховке”. Автоюристы часто предлагают помощь на месте ДТП, помогая заполнить бланк европротокола и оценивая ущерб.

В большинстве случаев люди теряют деньги, так как юристы требуют оплату экспертизы, комиссии и судебных издержек.

А в итоге псевдоюристы исчезают, получив деньги от клиента, и выплата обычно оказывается меньше, чем могла бы быть получена самостоятельно.

В связи с этим, рекомендуется не соглашаться на предложения рассчитаться на месте и сначала подать заявление страховщику с просьбой пересмотреть размер выплаты.

Если страховая компания отказывается платить или не отвечает в срок, возможны два варианта: обратиться к финансовому омбудсмену или решить проблему через суд.

Таким образом, при выборе юриста следует быть очень внимательным, чтобы не нарваться на мошенников.