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Мошеннические схемы при автостраховании

Как не стать жертвой мошенничества при автостраховке?

1:20
Страхование

При страховании автомобилей страхователь часто оказывается жертвой мошенничества со стороны недобросовестных страховщиков.

Однако чаще автолюбители становятся жертвами подставных юристов. Реклама предлагает юридическую помощь владельцам полисов, обещая отсудить деньги у страховой компании. Юристы предлагают уступить им право требовать страховую выплату, уверяя в успехе судебного дела “Мы помогаем вам выбить деньги у страховщика, а вы выделяете нам процент с выплаты по страховке”. Автоюристы часто предлагают помощь на месте ДТП, помогая заполнить бланк европротокола и оценивая ущерб.

В большинстве случаев люди теряют деньги, так как юристы требуют оплату экспертизы, комиссии и судебных издержек.

А в итоге псевдоюристы исчезают, получив деньги от клиента, и выплата обычно оказывается меньше, чем могла бы быть получена самостоятельно.

В связи с этим, рекомендуется не соглашаться на предложения рассчитаться на месте и сначала подать заявление страховщику с просьбой пересмотреть размер выплаты.

Если страховая компания отказывается платить или не отвечает в срок, возможны два варианта: обратиться к финансовому омбудсмену или решить проблему через суд.

Таким образом, при выборе юриста следует быть очень внимательным, чтобы не нарваться на мошенников.

Автор Антон Мельников
Антон Мельников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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