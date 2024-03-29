В Хабаровском крае сотрудники аналитического центра украли из бюджета 20 миллионов рублей через договоры ДМС

Пятерых хабаровчан приговорили к лишению свободы за мошенничество с ДМС

1:29 Your browser does not support the audio element. Страхование

Кировский районный суд Хабаровского края вынес приговор преступной группе по уголовному делу о хищении 84 млн рублей, около 20 млн из которой были легализованы через заключение агентских договоров добровольного медицинского страхования сотрудников (ДМС), сообщает АСН.

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Всего в группе действовало пятеро участников. Они признаны виновными по двум статьям УК: мошенничество, совершенное организованной группой в особо крупном размере, а также легализация денежных средств в особо крупном размере.

Суд установил, что гендиректор ООО "Дальневосточный центр стратегических разработок" в сговоре с сотрудниками компании и главой ООО "Антар" заключали фиктивные договоры о трудоустройстве работников других регионов в Хабаровский край. За это организациям были перечислены в качестве субсидии 84 млн рублей, пишет "АмурПресс".

Часть необоснованно полученных денег в размере 20 млн рублей преступники легализовали через заключение агентских договоров ДМС.

Мошенников приговорили к лишению свободы, сроки составили от 2,5 года до 5 лет условно с испытательным сроком от 4 до 5 лет. Прокуратура Кировского района Хабаровска поддержала гособвинение.

Ранее стало известно, что сбитому у "Крокуса Сити Холла" мальчика выплатят компенсацию по ОСАГО до полумиллиона рублей.