Мальчику, сбитому машиной террористов возле "Крокуса", могут выплатить полмиллиона компенсации по ОСАГО

Восьмилетний Илья Толпыкин, сбитый "Рено" террористов, пытавшихся скрыться после стрельбы в "Крокусе Сити Холле", может получить компенсационную выплату по ОСАГО в размере до 500 тысяч рублей, сообщил Российский союз автостраховщиков (РСА).
В РСА уточнили, что для получения компенсации родители несовершеннолетнего должны обратиться в офис компании по адресу: г. Москва, ул. Люсиновская, д. 27, стр. 3.
Согласно закону об ОСАГО, компенсационные выплаты до полумиллиона рублей положены при причинении вреда здоровью или жизни пострадавшего, если виновник аварии скрылся с места ДТП или не имеет полиса обязательной "автогражданки", напоминает АСН.
22 марта юный воспитанник академии "Олимпийская Деревня-80" Илья Толпыкин получил травмы на парковке "Крокуса Сити Холла", когда на него намеренно наехал сидящий за рулем белого "Рено" террорист. Сейчас мальчик проходит лечение в одной из московских клиник.
Журналистка Божена Рынска объяснила, почему Алла Пугачёва так поздно отреагировала на трагедию в "Крокус Сити Холле".