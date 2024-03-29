Страховая компания рассказала, с какими травмами самокатчики обращаются за выплатами чаще всего

"Согласие": самыми частыми травмами самокатчиков являются переломы

Водители электросамокатов чаще всего обращаются в страховые компании по поводу переломов, сообщила директор по андеррайтингу личных видов страхования СК "Согласие" Олеся Сабанова, ссылаясь на статистику компании.

Фото: mos.ru by Денис Гришкин (Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы) is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International

Страховщик уточнила, что переломы получают более 50% водителей средств индивидуальной мобильности (СИМ), обратившихся за страховой выплатой. Около трети страховых случаев с самокатчиками приходится на растяжения и ушибы.

Сабанова добавила, что в России страховые полисы оформляют не более 0,5 % пользователей самокатов.

Представитель "Согласия" отметила, что 90% самокатчиков становятся участниками аварий по собственной вине: они проезжают на неправильный сигнал светофора, неверно рассчитывают траекторию движения и развивают слишком высокую скорость.

Также страховая компания рассказала, в каких случая участники ДТП с самокатчиками могут рассчитывать на страховое возмещение.