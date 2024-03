Страховая компания рассказала, с какими травмами самокатчики обращаются за выплатами чаще всего

Водители электросамокатов чаще всего обращаются в страховые компании по поводу переломов, сообщила директор по андеррайтингу личных видов страхования СК "Согласие" Олеся Сабанова, ссылаясь на статистику компании.

Фото: mos.ru by Денис Гришкин (Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы) is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International