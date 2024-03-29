Страховая компания рассказала, с какими травмами самокатчики обращаются за выплатами чаще всего

Водители электросамокатов чаще всего обращаются в страховые компании по поводу переломов, сообщила директор по андеррайтингу личных видов страхования СК "Согласие" Олеся Сабанова, ссылаясь на статистику компании.
Страховщик уточнила, что переломы получают более 50% водителей средств индивидуальной мобильности (СИМ), обратившихся за страховой выплатой. Около трети страховых случаев с самокатчиками приходится на растяжения и ушибы.
Сабанова добавила, что в России страховые полисы оформляют не более 0,5 % пользователей самокатов.
Представитель "Согласия" отметила, что 90% самокатчиков становятся участниками аварий по собственной вине: они проезжают на неправильный сигнал светофора, неверно рассчитывают траекторию движения и развивают слишком высокую скорость.
Также страховая компания рассказала, в каких случая участники ДТП с самокатчиками могут рассчитывать на страховое возмещение.
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