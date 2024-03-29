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В Архангельской области осудили банду автоподставщиков, незаконно получивших 3 млн рублей от страховых компаний

В Архангельской области группу автомошенники приговорили к колонии

1:14
Страхование

Страховая компания "АльфаСтрахование" помогла правоохранительным органам Архангельской области пресечь деятельность автомошенников сообщает АСН.

В Архангельской области группу автомошенники приговорили к колонии
Фото: freepik.com by fxquadro is licensed under public domain

По данным следствия, мошенники организовывали автоподставы с 2016 по 2019 год в Архангельске, Северодвинске, Новодвинске и Приморском районе, после чего обращались в страховые компании за выплатами. Всего в группировке состояло 18 человек.

Инсценировки преступники устраивали на окраинах городов, где темно и нет свидетелей и камер, отметило следствие. В авариях участвовали одни и те же подставные автомобили, которые мошенники переоформляли на новых владельцев, чтобы не навлечь на себя подозрения.

Всего автоподставщики незаконно получили более 3 млн рублей страховых выплат. Еще часть преступлений на 1,5 млн рублей удалось предотвратить при проверке документов страховщиками.

Восемь участников преступной группировки получили реальные тюремные сроки и будут отбывать заключение в колониях общего и строгого режимов, сообщили в "АльфаСтраховании". Также им придется заплатить штрафы до 300 тыс. руб. Глава группировки получил пять лет исправительной колонии.

Автор Ольга Гладких
Ольга Гладких — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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