Барабинский районный суд вынес приговор страховому агенту по обвинению в растрате почти 500 тысяч рублей

В Новосибирской области страховой агент украла почти 500 тысяч рублей

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Барабинский районный суд вынес приговор местной жительнице по имени Ксения Артемова, которой было предъявлено обвинение в неправомерном использовании средств на сумму почти 500 тысяч рублей. Об этом информирует пресс-служба судов общей юрисдикции Новосибирской области.

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Согласно установленным судом фактам, Артемова работала субагентом по оформлению страховых полисов. Она присвоила доверенные ей средства на сумму 476,8 тысяч рублей. В результате, женщина стала фигуранткой уголовного дела по обвинению в крупномасштабном присвоении средств (часть 3 статьи 160 Уголовного кодекса Российской Федерации).

Уголовное дело было рассмотрено судом, который вынес приговор: Артемова была приговорена к условному лишению свободы сроком на 1 год и 10 месяцев с испытательным сроком в 1,5 года. Кроме того, с неё была взыскана компенсация в размере похищенных средств.







