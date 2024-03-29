Росгосстрах: 67% россиян сталкиваются с проблемами при аренде загородных домов, включая пожары, обман и ущерб имуществу

67% россиян сталкиваются с проблемами при съеме загородных домов

1:24 Your browser does not support the audio element. Страхование

Согласно данным опроса, проведенного страховой компанией "Росгосстрах", 67% жителей России столкнулись с трудностями при аренде загородных домов.

Фото: Официальный сайт администрации Полысаевского городского округа is licensed under Public domain

Из них 35% признались, что случайно причиняли ущерб или повреждали имущество на арендованных дачах. Кроме того, 32% опрошенных жаловались на обман со стороны собственников жилья, такие как различия между домом и фотографиями в объявлениях, задержка возврата залога и другие проблемы.

Начальник Управления выплат по страхованию имущества и ответственности в "Росгосстрах" Юлия Серова отметила, что статистика свидетельствует о росте случаев страховых выплат, связанных с недвижимостью, особенно в периоды праздников.

В начале 2024 года зарегистрировано увеличение числа пожаров и других противоправных действий на 10% по сравнению с предыдущем годом. Самые частые обращения за помощью поступали из Московской, Вологодской, Ленинградской, Владимирской областях и Пермского края.

Предупреждения о возможных последствиях за сжигание мусора на дачных участках остаются актуальными. Специалисты отмечают, что нарушения в использовании открытого огня, особенно при сжигании токсичных или строительных отходов, могут повлечь за собой штраф в размере до 15 тысяч рублей, сообщает издательство ryazan. life.