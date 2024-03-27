Поставил на "поток". В Миассе подпольному пластическому хирургу грозит до десяти лет тюрьмы

На Урале завхирургией попался на подпольных пластических операциях

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В Миассе арестовали заведующего хирургическим отделением местной клиники, которого подозревают в проведении незаконных пластических операций, сообщает АСН.

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Нелицензированная деятельность врача была обнаружена после передачи недостоверных сведений в территориальный фонд обязательного медицинского страхования (ОМС), рассказали в пресс-службе полицейского главка Челябинской области.

51-летний завотделением совместно с неустановленными сообщниками, работавшими в той же городской больнице, провел подпольную операцию 37-летней женщине, после чего выдал услугу за другую, по которой полагались страховые выплаты. Денежные средства из ФОМС были перечислены на счета больницы.

Действия хирурга подпадают под статью о превышении должностных полномочий. Есть доказательства того, что врач поставил такие операции на "поток", отмечают в пресс-службе полиции.

"В настоящее время продолжаются следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательной базы, — рассказали в следственном управлении СК Челябинской области. — Решается вопрос о предъявлении обвинения и избрании меры пресечения".

Если вина заведующего отделением будет доказана, ему грозит от трех до десяти лет тюремного заключения и запрет вести медицинскую практику еще в течение трех лет, сообщает "Российская газета".