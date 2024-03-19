Объяснила домогательствами: осужденная за страховое мошенничество экс-переводчица посольства Швейцарии не признала свою вину

Басманный суд приговорил к четырем годам условного заключения экс-переводчицу посольства Швейцарии в Москве Наталью Полуэктову за мошенничество при получении страховых выплат, сообщило РАПСИ со ссылкой на пресс-службу Мосгорсуда.
"Суд назначил Полуэктовой наказание в виде лишения свободы сроком на четыре года. Согласно статье 73 УК РФ, назначенное осужденной наказание считается условным с испытательным сроком четыре года", — сообщили в суде.
Бывшую переводчицу признали виновной по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). Она незаконно оформляла медицинские страховые выплаты. Полуэктова вину не признала, ссылаясь на то, что уголовному преследованию ее подвергли за обвинения швейцарского дипломата в сексуальных домогательствах.
Суд удовлетворил гражданский иск посольства Швейцарии на сумму более 4,8 млн рублей, уточнили в пресс-службе.
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