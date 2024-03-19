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"Шанс есть". Эксперты объяснили, можно ли застраховать себя или имущество от нападения инопланетян

Banki.ru рассказали, можно ли застраховаться от вторжения НЛО

1:51
Страхование

Застраховать себя или имущество от НЛО гипотетически можно, но страховые компании в России могут на это не согласиться, рассказали Banki. ru.

Banki.ru рассказали, можно ли застраховаться от вторжения НЛО
Фото: flickr.com by Льюис Фрэнсис is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Эксперты подчеркнули, что для необычных рисков существует нестандартная страховка. К ней прибегают, когда невозможно использовать обычные страховые продукты или коробочные решения. При этом любое расширение коробочного продукта можно считать нестандартной страховкой, отмечается в публикации.

Для оформления нестандартной страховки потребителю нужно обращаться напрямую в страховую компанию, пояснили специалисты. Менеджер оформит индивидуальный договор, в котором будут указаны дополнительные риски, и рассчитает стоимость страхового полиса. Цена будет зависеть от разных факторов, но чем выше риск наступления страхового случая, тем дороже будет полис, подчеркивают Banki. ru.

При этом, отмечают эксперты, есть категории рисков, в страховании которых могут отказать. Это касается и вторжения инопланетян — страховщики классифицируют этот риск как "нестандартный, наступление которого невозможно или маловероятно", поэтому застраховаться от такого события вряд ли получится.

Также нельзя застраховать преднамеренные или противоправные действия страхователя, естественный износ и процессы коррозии или разложения, повреждение имущества в результате ядерных взрывов и воздействия радиации и т. д. Крайне сложно застраховать предметы искусства неподтвержденного происхождения, документы и ценные бумаги, наличные и драгоценности, антиквариат, жесткие диски и другие носители информации, говорится в публикации.

При этом представители рынка отмечают, что иногда страховые компании делают исключения даже для табуированных рисков. Поэтому шанс застраховаться от НЛО все-таки есть.

Автор Ольга Гладких
Ольга Гладких — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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