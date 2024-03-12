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Самый крупный торговый центр Новочеркасска теперь застрахован почти на 1 млрд рублей

В Новочеркасске застраховали торговый центр на 1 млрд рублей

Страхование

В Новочеркасске застраховали крупнейший торговый центр "Батон". Об этом сообщает "АльфаСтрахование".

В Новочеркасске застраховали торговый центр на 1 млрд рублей
Фото: commons.wikimedia.org by Dennp at ru.wikipedia is licensed under This work has been released into the public domain

Сумма сделки составила почти 1 млрд рублей. Теперь объект застрахован от природных катастроф, повреждений на различных системах, преступлений, разбитых витрин и стёкол, падения летающих объектов и от ряда других инцидентов.

Как пояснила глава управления партнёрских продаж компании Виктория Гайсарова, крупные объекты с большим количеством посетителей подвержены большему числу рисков.

Специалист отметила, что в договоре, заключённом страховщиком и руководством торгового центра, прописаны самые частые возможные случаи, которые могут произойти с подобными зданиями.

Напомним, ранее стало известно, чем отличается обычное страхование жизни от страхования жизни и здоровья при ипотеке. Есть четыре момента, на которые следует обратить внимание. Подробнее читайте в нашем материале.

Автор Константин Большаков
Константин Большаков — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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