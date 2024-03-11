Рассказаны нюансы оформления страховки для ребенка на время путешествия

Купцова: как выбрать страховку для путешествия с ребенком

1:14 Your browser does not support the audio element. Страхование

Эксперт по страхованию Ольга Купцова рассказала о важности и нюансах оформления страховки для ребенка перед путешествием, сообщает "Российская газета".

Фото: Эльвира Махмутова, Pravda.Ru

"Выезд на отдых с ребенком сопряжен с повышенным риском: солнечные ожоги, укусы насекомых, травмы при купании, пищевые отравления — все это в один момент способно осложнить пребывание за рубежом", — поясняет Купцова.

По словам эксперта, в зарубежной больнице один прием может стоит несколько сотен долларов, а комплекс лечения даже несколько тысяч. Страховка поможет защититься от финансовых рисков.

Также при оформлении страхования на ребенка важно знать, в каких ситуациях она может быть применима, какие риски лучше заранее обговорить и добавить их в документ. Объем услуг у разных страховых компаний может отличаться.

Если вы собираетесь ехать в жаркую страну, то обязательно посмотрите. включена ли помощь при солнечных ожогах или ее нужно будет приобрести отдельно.

Если вы планируете провести активный отдых, то узнайте, какая именно активность страхуется. Иногда случается так, что простые развлечения, такие как езда на велосипеде или катание с горок, не входят в список страховых ситуаций.