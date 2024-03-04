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"Есть вероятность спора со страховой". Эксперты объяснили, кто будет компенсировать ущерб от атаки беспилотника

Эксперты рассказали, можно ли получить страховку за ущерб от атаки дрона

3:21
Страхование

При атаке дронов обычный механизм страховых выплат вряд ли сработает, рассказал РБК юрист, генеральный директор "Центра развития коллекторства" Дмитрий Жданухин.

Эксперты рассказали, можно ли получить страховку за ущерб от атаки дрона
Фото: Openverse by MIKI Yoshihito (#mikiyoshihito) is licensed under CC BY 2.0

Теоретически атаку БПЛА можно посчитать страховым случаем, отметил он, но так как ситуация нестандартная, есть риск спора со страховщиками. По словам Жданухина, дело осложняется тем, что война не была объявлена, а значит, речь о прямой ответственности субъектов, которые обязаны защищать безопасность граждан, не идет. Государство может компенсировать ущерб только в добровольном порядке, пояснил юрист.

Старший партнер адвокатского бюро "Тайм Лекс" Артем Грицюк уверен, что атака беспилотников — это чрезвычайная ситуация, а значит, понесшие ущерб граждане имеют право на компенсацию согласно ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера". Кроме того, о компенсации написано и в некоторых постановлениях правительства.

Получить компенсацию можно, если человека внесли в список пострадавших в результате ЧС, добавил Грицюк. Для этого ему нужно подать обращение в межведомственную комиссию своего региона.

Что говорят власти

В администрации Курской области, которая часто подвергается налетам украинских дронов и обстрелам противника, рассказали, что предоставляют помощь пострадавшим и от того, и от другого.

"Ущерб возмещается за утраченные жилые помещения, поврежденные транспортные средства, внутреннюю отделку жилых помещений", — сообщили представители администрации РБК.

Иногда местные власти принимают индивидуальные решения. Например, в Туле в ночь на 26 ноября 2023 года были сбиты два БПЛА, один из них врезался в жилой дом. По решению губернатора было обещано выплатить 150 тысяч за частичную утрату имущества, также жильцам обещали установить новые стеклопакеты и помочь в ремонте квартир. Один человек был ранен — ему выплатили 100 тысяч рублей за ущерб здоровью.

Мнение страховых компаний

Во Всероссийском союзе страховщиков (ВСС) ранее сообщали РБК, что падение дрона или его части на имущество может быть страховым случаем, но ст. 964 ГК РФ освобождает страховщика от выплат в случае теракта, военных действий и других военных мероприятий или когда ущерб нанесен на территориях, где объявлено ЧП или идут боевые действия, включая КТО и операции против любых вооруженных формирований. Военные риски отражаются в договоре отдельно, подчеркнули в компании.

В ВСК рассказали, что получали несколько обращений от граждан в связи с атаками БПЛА.

"Некоторые из случаев были урегулированы выплатой, а некоторые нет, поскольку были напрямую связаны с военными действиями", — отметили в страховой компании.

Вице-президент компании "РЕСО-Гарантия" Игорь Иванов сообщил, что за год в компанию поступило семь заявок после падений дронов в Московском и других регионах. Все случаи рассматривались исходя из представленных документов, сказал представитель страховщика. В двух обращениях было отказано в выплатах, так как в страховом полисе не был прописан риск терроризма.

Автор Ольга Гладких
Ольга Гладких — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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