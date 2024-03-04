Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Увлажняющие маски для лица, которые предлагают дополнительное питание кожи лица
Максим Галкин* признался в любви Одессе на украинском языке
Мосгорсуд начал рассмотрение апелляции художника-акциониста Павла Крисевича
Хуснуллин: до конца 2024 года все многоквартирные дома Мариуполя будут отремонтированы
"За рулём" назвал альтернативу новым авто из Китая за три миллиона рублей
Porsche готовится к мировой премьере нового флагманского Taycan
Открыта новая вакансия тестировщика русской локализации в компанию Rockstar
В РПЦ предложили популяризировать целомудрие среди подростков
Жюри шоу "Маска" разоблачило Настасью Самбурскую, скрывавшуюся под маской Мотылька
Страховка урожая на дачном участке: основные моменты

Как застраховать урожай на даче?

2:47
Страхование

Дачники переживают за свой урожай не меньше, чем фермеры. Однако страховка дачного урожая появилась сравнительно недавно. Тем не менее, это услуга очень востребована в регионах с рискованным земледелием, в которых часто случаются природные явления, которые сводят и труд, и вложения дачников к нулю. Итак, страховка урожая на даче-дело полезное и нужное: во всяком случае выплаты по страховке помогут восстановить посадки и обеспечить себя запасами на зимний период. 

Как застраховать урожай на даче?
Фото: https://ukr.media/

Итак, для того чтобы застраховать свой урожай на даче, нужно выполнить следующие действия:

1. Выберите страховую компанию. Перед тем как обращаться в страховую компанию, стоит изучить отзывы о ней, узнать, работает ли она с дачными (!) участками и какие условия предлагает.
2. Оцените стоимость урожая. Необходимо оценить стоимость своего урожая, чтобы определить сумму страховки.
3. Соберите документы. Для оформления страховки потребуются паспорт, свидетельство о регистрации дачного участка, договор аренды (если земля арендуется), а также документы, подтверждающие право собственности (!) на урожай (например, чеки на покупку семян).
4. Заполните заявление на страхование. В заявлении нужно указать свои данные, информацию о дачном участке и урожае, а также выбрать условия страхования и риски, от которых вы хотите защититься (например, засуха, град, болезни растений и т. д.).
5. Оплатите страховой взнос. После заполнения заявления и выбора условий страхования нужно оплатить страховой взнос. Страховые взносы обычно оплачиваются ежегодно или раз в несколько лет.
6. Заключите договор страхования. После оплаты страхового взноса подписывается договор страхования, который содержит информацию о страховых условиях, сроке страхования и обязательствах сторон.
Следить за выполнением условий договора.
 
Необходимо следить за состоянием своего урожая и информировать страховую компанию обо всех изменениях, связанных с урожаем и страховым случаем. Для этого достаточно делать фотографии и отправлять через контактные данные страховой компании. Всякое повреждение урожая следует также фотографировать или снимать на видео с комментарием. 

Будьте внимательны к условиям договора. Перед подписанием договора необходимо внимательно изучить все условия и при необходимости обсудить их со страховой компанией.
Регулярно обновляйте страховку. Чтобы обеспечить максимальную защиту своего урожая, рекомендуется регулярно обновлять страховку, даже если уже есть действующая. Обычно страховка подразумевает один дачный сезон. 

Автор Антон Мельников
Антон Мельников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Популярное
Уникальный способ сделать фары авто как новые: всего один простой ингредиент

У многих водителей ассоциируется полировка фар с применением сложных инструментов и наждачной бумаги.

Как быстро отполировать автомобильные фары без специальных инструментов
Как правильно использовать сосновые шишки в садоводстве
Сосновые шишки - очень хороший материал, который можно использовать на даче
Надоедливые соседские коты перестанут валяться на ваших грядках: в ход пустите эти приёмы - безопасны для животных
Плоды вырастают до 2 кг: гигантский сорт томатов завалит урожаем - у него превосходный вкус и устойчивость к болезням
Потеря танков Abrams M1 показала несостоятельность тактики США на Украине Дмитрий Плотников "Крайний случай" для ВСУ наступил: танки США "Абрамс" введены в бой под Авдеевкой Любовь Степушова Что думали о патриотизме в России много лет назад Сергей Лебедев
Внесите это "чёрное золото" в сад: плодородность земли вырастет
Поют под окнами, тем самым мешая уснуть: орнитологи обнаружили новую причину постоянных трелей певчих птиц
Что можно положить в лунку при посадке огурцов для лучшего и успешного роста растений
Что можно положить в лунку при посадке огурцов для лучшего и успешного роста растений
Последние материалы
Максим Галкин* признался в любви Одессе на украинском языке
Мосгорсуд начал рассмотрение апелляции художника-акциониста Павла Крисевича
Хуснуллин: до конца 2024 года все многоквартирные дома Мариуполя будут отремонтированы
Потеря танков Abrams M1 показала несостоятельность тактики США на Украине
Как застраховать урожай на даче?
"За рулём" назвал альтернативу новым авто из Китая за три миллиона рублей
Porsche готовится к мировой премьере нового флагманского Taycan
Открыта новая вакансия тестировщика русской локализации в компанию Rockstar
В РПЦ предложили популяризировать целомудрие среди подростков
Жюри шоу "Маска" разоблачило Настасью Самбурскую, скрывавшуюся под маской Мотылька
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников