Эксперт рассказала, что при несоблюдении условий ипотеки можно столкнуться с повышением платежа по кредиту

Позднее продление ипотечного страхования может увеличить платёж по кредиту

1:03 Your browser does not support the audio element. Страхование

Аналитик Банки.ру Инна Солдатенкова заявила, что если не соблюдать условия договора по ипотеке, можно столкнуться с увеличением платежа по кредиту.

Фото: unsplash.com by Paulina Jadeszko pej0t is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

В частности, это касается позднего продления страхования по жилищному займу. Такую страховку можно оформить либо сроком на 1 год, либо на весь срок выплаты ипотеки, но всегда с ежегодным платежом, пояснила эксперт. При этом заёмщик сам должен следить за сроками выплаты и сообщать о платеже банку.

Солдатенкова добавила, что лучше продлевать страховку по ипотеке заранее. В противном случае банк может невовремя получить уведомление и повысить размер платежа.

Что касается возможных повышений ставки, то в среднем у российских банков такая надбавка составляет от 1% до 3%. А с 1 июля кредитным организациям законом будет запрещено повышать ставку выше уровня в момент подписания договора. Однако Солдатенкова напоминает — новый закон будет действовать для ипотеки, взятой уже после 1 июля.