Финансовые аналитики рассказали, каким знакам зодиака банки охотнее всего дают кредиты

"Сравни": Вероятность одобрения кредита зависит от знака зодиака

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Знак зодиака влияет на закредитованность и вероятность одобрения кредита. К такому выводу пришли аналитики финансового маркетплейса "Сравни", проанализировав кредитные заявки с февраля 2023 по февраль 2024 года.

Фото: wikimedia.org by Мари-Лан Нгуен is licensed under Creative Commons Attribution 2.5 Generic

Специалисты выяснили, что больше всего заявок на кредиты подают Козероги (10,8%). На втором месте находятся Раки (8,9%), а на третьем — Близнецы (8,7%). Меньше всех любят брать кредиты Стрельцы (7,4%), Весы (7,5%) и Скорпионы (7,3%).

Что касается одобрения кредитов и кредитных карт, то охотнее всего банки выдают их Девам (23,3% и 17,3% соответственно). Жалуют и Весов — процент одобрения для них составляет 23,2% и 17,2% заявок. Третье место по одобренным кредитам занимают Стрельцы (23,3%), а лидерами по одобрению кредитных карт являются Скорпионы (17%).

Есть в зодиакальном круге и "лидеры" по отказам. Так, Козерогам банки одобряют кредиты в 22% случаев, а в кредитных картах — в 16%. Довольно часто отказы по кредитам получают Водолеи (доля одобрения 23%) и Тельцы (23,12%). По кредитным картам в аутсайдерах оказались Раки и Львы (16,8% и 16,9% одобренных заявок соответственно).

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