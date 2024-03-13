"Пришло время быть искренними": специалист в области страхования рассказала, как добиться успеха в работе

Топ-менеджер назвала способ добиться успеха в страховании

0:57 Your browser does not support the audio element. Страхование

Старший вице-президент Swiss Re Corporate Solutions Лиза Рэдфорд рассказала, что искренность поможет добиться успеха в работе. Её слова передаёт журнал Insurance Business.

Фото: unsplash.com by Andrew Neel andrewtneel is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

По словам топ-менеджера, быть искренним — верный способ успешного ведения страхового дела.

— Я считаю, что очень важно уметь быть самим собой и самым искренним образом строить искренние отношения со своими коллегами и деловыми партнерами, — подчеркнула Рэдфорд.

Рэдфорд добавила, что такой подход позволяет чувствовать себя счастливым на рабочем месте и помогает наладить более тесные связи с коллегами и клиентами.

Топ-менеджер также предупредила, что страхователь может быстро распознать фальшь со стороны страховщика, и в будущем это плохо отразится на сделках.

Напомним, ранее опытный страховщик поделился рекомендациями, как работать с молодым поколением в этом бизнесе. Подробнее об этом читайте в нашем материале.