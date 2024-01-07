Бог троицу любит: к каким 3 знакам Зодиака придет счастье в конце этой эимы

Счастье, как энергетическая сущность, способно ощущаться только позитивными людьми. Астрологи утверждают, что счастье можно "заразить" в хорошем смысле этого слова, и три знака зодиака могут стать его носителями.
Телец
Для представителей Тельца предстоит период, когда дела на работе будут успешно продвигаться. Радужное настроение будет сопровождать их на протяжении длительного времени. Приятные события в личной жизни и новые возможности раскроют перед ними новые горизонты. Важно придерживаться тактичности, избегать резких высказываний, как на работе, так и дома. Предвидится возможная увлекательная поездка в конце зимы, дополнительно поднимающая настроение.
Дева
Трудолюбие Девы отразится на прибыли и успехах, но стоит избегать спешки и избыточного напряжения. Планомерные и рациональные действия приведут к реальным результатам. Расширение круга общения, возможность укрепить любовные отношения — все это благоприятные перспективы. Необходимо уступать начальству в рабочих вопросах, избегая конфликтов. После выполнения обязанностей наступает время отдыха и получения заслуженного счастья.
Рыбы
Рыбам стоит помнить, что для каждой проблемы есть решение, и не стоит брать на себя чужие бремена. Напоминать начальству о своих идеях и талантах будет полезным. Возможность сменить место работы может предоставить новые перспективы, но решение должно быть обдуманным. Необходимо проявлять активность и решительность, что будет мотивацией для действий. Не лениться на работе, так как это может повлиять на отношения с коллегами. Период активности и решимости станет надежным стимулом. Удивительным образом улучшится работоспособность, что поможет ощутить настоящее счастье. Наступает благоприятное время для осуществления планов.
Каждый человек воспринимает счастье по-своему. Звезды советуют дерзать, не сдаваться, и тогда всё в жизни сложится наилучшим образом.
Для смородины полезны азотнокислый калий, зола, суперфосфат.