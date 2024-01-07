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Бог троицу любит: к каким 3 знакам Зодиака придет счастье в конце этой эимы

2:12
Гороскопы

Счастье, как энергетическая сущность, способно ощущаться только позитивными людьми. Астрологи утверждают, что счастье можно "заразить" в хорошем смысле этого слова, и три знака зодиака могут стать его носителями.

Бог троицу любит: к каким 3 знакам Зодиака придет счастье в конце этой эимы
Фото: flickr. com by Andrés Nieto Porras is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic license

Телец

Для представителей Тельца предстоит период, когда дела на работе будут успешно продвигаться. Радужное настроение будет сопровождать их на протяжении длительного времени. Приятные события в личной жизни и новые возможности раскроют перед ними новые горизонты. Важно придерживаться тактичности, избегать резких высказываний, как на работе, так и дома. Предвидится возможная увлекательная поездка в конце зимы, дополнительно поднимающая настроение.

Дева

Трудолюбие Девы отразится на прибыли и успехах, но стоит избегать спешки и избыточного напряжения. Планомерные и рациональные действия приведут к реальным результатам. Расширение круга общения, возможность укрепить любовные отношения — все это благоприятные перспективы. Необходимо уступать начальству в рабочих вопросах, избегая конфликтов. После выполнения обязанностей наступает время отдыха и получения заслуженного счастья.

Рыбы

Рыбам стоит помнить, что для каждой проблемы есть решение, и не стоит брать на себя чужие бремена. Напоминать начальству о своих идеях и талантах будет полезным. Возможность сменить место работы может предоставить новые перспективы, но решение должно быть обдуманным. Необходимо проявлять активность и решительность, что будет мотивацией для действий. Не лениться на работе, так как это может повлиять на отношения с коллегами. Период активности и решимости станет надежным стимулом. Удивительным образом улучшится работоспособность, что поможет ощутить настоящее счастье. Наступает благоприятное время для осуществления планов.

Каждый человек воспринимает счастье по-своему. Звезды советуют дерзать, не сдаваться, и тогда всё в жизни сложится наилучшим образом.

Автор Марина Лебедева
Марина Лебедева — журналист, корреспондент Правды.Ру *
Куратор Ирина Шлионская
Ирина Шлионская — автор Правды.Ру
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