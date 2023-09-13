Астролог Садовская: этой осенью будет везти Тельцам и Девам

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Астролог Анна Садовская сообщила, что осенью 2023 года Тельцам, Девам, Козерогам, Ракам и Рыбам будет везти. Она подчеркнула, что успех и счастье этих знаков Зодиака будут увеличиваться под воздействием планеты Юпитер.

Фото: создано при помощи нейросети Kandinsky

"В ближайшее время под покровительственным влиянием Юпитера окажутся представители земных знаков — Тельцы, Девы и Козероги, а также знаков водной стихии — Раки и Рыбы", — поделилась астролог.

Садовская советует представителям этих знаков осенью максимально использовать появляющиеся возможности, не бояться ставить перед собой амбициозные цели и решительно идти к их достижению. Она подчеркнула, что Юпитер будет поддерживать тех, кто смел, решителен и верит в себя, сообщает Москва 24.

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