Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Военкор Поддубный о ракетном ударе ВСУ по заводу в Севастополе: два важных обстоятельства
Рогов рассказал о гигантских потерях ВСУ у Работино
43-летний Тимур Родригез обратился к поклонникам после заявления о расставании с женой Анной
Михаил Подоляк заявил, что его оскорбительное высказывание о Индии и Китае было неверно понято из-за России
Рита Дакота показала результат неудачной бьюти-процедуры
Зеленский сообщил о проведении военного кабинета и пригрозил России "результатами"
Повреждены три дома, БПЛА упал на даче: последствия обстрелов Белгородской области
Магний: ключ к здоровью и эмоциональному благополучию
Шойгу: Россия не может не победить на Украине, других вариантов у неё нет

Астролог Садовская: этой осенью будет везти Тельцам и Девам

0:53
Гороскопы

Астролог Анна Садовская сообщила, что осенью 2023 года Тельцам, Девам, Козерогам, Ракам и Рыбам будет везти. Она подчеркнула, что успех и счастье этих знаков Зодиака будут увеличиваться под воздействием планеты Юпитер.

Астролог Садовская: этой осенью будет везти Тельцам и Девам
Фото: создано при помощи нейросети Kandinsky

"В ближайшее время под покровительственным влиянием Юпитера окажутся представители земных знаков — Тельцы, Девы и Козероги, а также знаков водной стихии — Раки и Рыбы", — поделилась астролог.

Садовская советует представителям этих знаков осенью максимально использовать появляющиеся возможности, не бояться ставить перед собой амбициозные цели и решительно идти к их достижению. Она подчеркнула, что Юпитер будет поддерживать тех, кто смел, решителен и верит в себя, сообщает Москва 24.

Добавьте Pravda в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google

Также будем рады вам в Дзене...

Знаки Зодиака которым повезет Осенью 2023 года
Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
Куратор Ирина Шлионская
Ирина Шлионская — автор Правды.Ру
Популярное
Посадка A320 в поле: разбор от КВС, влияние санкций и "живые в мёртвом"

КВС детально и честно разобрал посадку "Уралов" на поле: почему A-320 потерял управление, как пилотам и экипажу удалось остаться "живыми в мёртвом железе".

"Могло разорвать к чертям": КВС подробно разобрал посадку A320 в поле
Появились подробности задержания стюардессы в аэропорту в Москве: физически с ней сейчас всё в порядке
Раскрыты подробности задержания стюардессы в Шереметьево
Японские врачи предупредили, какие ошибки в питании могут вызвать раннюю смерть от онкологии
Зеленский ставит США перед дилеммой объявлением войны России
Русская народная песня не вписывается в голый биеннале Сергей Лебедев ВЭФ: на итоги международных форумов нужно посмотреть трезво Андрей Николаев Мишель Обама — серьёзный претендент на пост президента США Александр Артамонов
Чулпан Хаматова заменила Юлию Чичерину в песне "Би-2"
Тело без головы обнаружили в парке Москвы
В Москве нашли два трупа мужчин без головы
В Москве нашли два трупа мужчин без головы
Последние материалы
Военкор Поддубный о ракетном ударе ВСУ по заводу в Севастополе: два важных обстоятельства
Рогов рассказал о гигантских потерях ВСУ у Работино
Русская народная песня не вписывается в голый биеннале
43-летний Тимур Родригез обратился к поклонникам после заявления о расставании с женой Анной
Михаил Подоляк заявил, что его оскорбительное высказывание о Индии и Китае было неверно понято из-за России
Рита Дакота показала результат неудачной бьюти-процедуры
Зеленский сообщил о проведении военного кабинета и пригрозил России "результатами"
Повреждены три дома, БПЛА упал на даче: последствия обстрелов Белгородской области
Ракетный удар по Севастополю ознаменовал начало нового этапа СВО
Магний: ключ к здоровью и эмоциональному благополучию
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников